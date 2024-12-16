Gözler Survivor 2025 Gönüllüler'de: Kadroda yer alan Tuğba Yeni kimdir?

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

16 Aralık 2024 14:09 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 14:15

Survivor 2025 heyecanı devam ederken, Gönüllüler takımı kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri de Tuğba Yeni oldu. Milli atlet kimliğiyle bilinen Tuğba Yeni’nin spor kariyeri ve hayatı, yarışma takipçileri tarafından merak konusu oldu.