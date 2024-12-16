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Gözler Survivor 2025 Gönüllüler'de: Kadroda yer alan Tuğba Yeni kimdir?

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
16 Aralık 2024 14:09 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 14:15
Gözler Survivor 2025 Gönüllüler&#039;de: Kadroda yer alan Tuğba Yeni kimdir?

Survivor 2025 heyecanı devam ederken, Gönüllüler takımı kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri de Tuğba Yeni oldu. Milli atlet kimliğiyle bilinen Tuğba Yeni’nin spor kariyeri ve hayatı, yarışma takipçileri tarafından merak konusu oldu.

Survivor 2025 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu şekil almaya başladı. Gönüllüler kadrosunda Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Kaan Kazgan, Kübra Avcı, Adilhan Numan, Tuğba Yeni ve Göksu Küçükali yer aldı.

Gözler Survivor 2025 Gönüllüler'de: Kadroda yer alan Tuğba Yeni kimdir? - 1. Resim

TUĞBA YENİ KİMDİR?

Tuğba Yeni, Milli Atlet unvanına sahip bir sporcudur. Özellikle Pentatlon Salon Türkiye Rekortmeni olarak bilinen başarılı atlet, yarışmalardaki performansıyla dikkat çekmiştir. Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Tuğba Yeni, Türkiye rekorlarıyla adından söz ettirmiştir.

Tuğba Yeni, Survivor2025​ Gönüllüler Takımı kadrosunda mücadele edecek. Fiziksel dayanıklılığı ve atletik performansıyla zorlu parkurlarda yarışmacıları zorlayacağı şimdiden tahmin edilebiliyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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