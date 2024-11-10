Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta Sahasında hiç kaybetmedi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

10 Kasım 2024 11:58 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 12:19

Lig’in 12. haftasında heyecan bu sezon sahasında hiç kaybetmeyen Göztepe ile Konyaspor mücadelesiyle devam ediyor. Vatandaş Konyaspor Göztepe maçı oynanacağı saati araştırıyor.

İzmir ekibi bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekerken iç sahada oynadığı maçlarda 4 galibiyet elde etti. Öte yandan Süper Lig'de Göztepe karşısında üç puan hesapları yapan Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor son olarak Başakşehir’i 3-2 geçerek moral depolamıştı. GÖZTEPE KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak Göztepe Konyaspor karşılaşması 10 Kasım (bugün) saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Göztepe- Konyaspor maçını hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Mehmet Akıncık üstlenecek. GÖZTEPE KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Miroshi, Ogün, Djalma, Ahmed, Tijanic, Solet, Juan, Romulo. Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Aleksic, Oğulcan, Pedrinho, Ndao, Yusuf, Kramer. Sıkça Sorulan Sorular Göztepe Süper Lig'de kaçıncı sırada? 7 Konyaspor Süper Lig'de kaçıncı sırada? 10 İlgili Haberler Göztepe 10 kişi oynadı! Trabzonspor'u 2-1'lik skorla geçti Gaziantep FK Göztepe maçı kaç kaç bitti?