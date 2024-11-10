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Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta Sahasında hiç kaybetmedi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
10 Kasım 2024 11:58 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 12:19
Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta Sahasında hiç kaybetmedi

Lig’in 12. haftasında heyecan bu sezon sahasında hiç kaybetmeyen Göztepe ile Konyaspor mücadelesiyle devam ediyor. Vatandaş Konyaspor Göztepe maçı oynanacağı saati araştırıyor.

İzmir ekibi bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekerken iç sahada oynadığı maçlarda 4 galibiyet elde etti.

Öte yandan Süper Lig'de Göztepe karşısında üç puan hesapları yapan Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor son olarak Başakşehir’i 3-2 geçerek moral depolamıştı.

Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta Sahasında hiç kaybetmedi - 1. Resim

GÖZTEPE KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak Göztepe Konyaspor karşılaşması 10 Kasım (bugün) saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Göztepe- Konyaspor maçını hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Mehmet Akıncık üstlenecek.

Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta Sahasında hiç kaybetmedi - 2. Resim

GÖZTEPE KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Miroshi, Ogün, Djalma, Ahmed, Tijanic, Solet, Juan, Romulo.

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Aleksic, Oğulcan, Pedrinho, Ndao, Yusuf, Kramer.

 

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Kaynak: TGRT Haber

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