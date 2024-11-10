Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta Sahasında hiç kaybetmedi
Lig’in 12. haftasında heyecan bu sezon sahasında hiç kaybetmeyen Göztepe ile Konyaspor mücadelesiyle devam ediyor. Vatandaş Konyaspor Göztepe maçı oynanacağı saati araştırıyor.
İzmir ekibi bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekerken iç sahada oynadığı maçlarda 4 galibiyet elde etti.
Öte yandan Süper Lig'de Göztepe karşısında üç puan hesapları yapan Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor son olarak Başakşehir’i 3-2 geçerek moral depolamıştı.
GÖZTEPE KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak Göztepe Konyaspor karşılaşması 10 Kasım (bugün) saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Göztepe- Konyaspor maçını hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Mehmet Akıncık üstlenecek.
GÖZTEPE KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Miroshi, Ogün, Djalma, Ahmed, Tijanic, Solet, Juan, Romulo.
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Aleksic, Oğulcan, Pedrinho, Ndao, Yusuf, Kramer.