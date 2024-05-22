Göztepe, Nijeryalı Anthony Dennis'in sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattı

22 May 2024 16:36 - Güncelleme : 22 May 2024 16:47

Göztepe, Süper Lig'e yükselmesinin ardından kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Kulüp, Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis ile mevcut sözleşmesini üç yıl daha uzattı.

Göztepe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Anthony Dennis'in 2026-2027 sezonunun sonuna kadar takımda kalacağı belirtildi.

Yeni sözleşmenin imzalanmasının ardından konuşan Dennis, "Şampiyonluk yaşadığımız bu güzel sezonun ardından kulübüm ile yeni bir sözleşme imzaladığım için mutluluk duyuyorum. Bana güvenen ve bu fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Bu güveni boşa çıkarmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım," dedi.