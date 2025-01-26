Göztepe teknik direktörü kim? Stanimir Stoilov'un İzmir ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

26 Ocak 2025 18:46 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 19:06

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörünün kim olduğu merak edildi. Bu sezon 2. ligden yeni çıkan ve oldukça başarılı ilerleyen Göztepe'nin teknik direktörlüğünü Stanimir Stoilov yapıyor. Taraftarlar tarafından Stanimir Stoliov kimdir, hangi takımlarda görev aldı sorusunun cevabı merak ediliyor.

Bu sezon Süper Lig'e yeni çıkan İzmir ekibi Göztepe, oynadığı 19 karşılaşmanın 10'unda galibiyet, 4'ünde beraberlik, 5'inde ise mağlubiyet aldı. Ligi oldukça başarılı götüren İzmir ekibi toplam 34 puan ile 5. sırada yer alıyor. Göztepe'nin gösterdiği başarının ardından teknik direktörünün kim olduğu merak edildi. GÖZTEPE TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM? Göztepe'nin teknik direktörlüğünü Bulgaristanlı eski futbolcu Stanimir Stoilov yapıyor. 21 Kasım 2023 tarihinde Göztepe'de göreve başlayan teknik adamın 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. STANİMİR STOİLOV KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI? Stanimir Stoilov, 13 Şubat 1967 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldi. FK Haskovo'da futbola başlayan teknik adam sırayla Levski Sofya, Fenerbahçe, CSKA Sofya, Campomaiorense, Slavia Sofya takımlarında forma giydi. 1992-2000 yılları arasında Bulgaristan Milli Takımı'nda oynayan Stainimir Stoilov, 2003 yılında ise Levski Sofya takımında futbolu bıraktı. Futbolu bıraktıktan bir yıl sonra Levski Sofya'nın teknik direktörlüğünü yapmaya başladı. Daha sonra sırayla Bulgaristan Milli Takımı, Liteks Loveç, Anorthosis Famagusta, Botev Plovdiv, Astana, Kazakistan Milli Takımı'nda görev aldı. 2023 yılından beri ise Göztepe'de teknik direktörlük yapıyor. İlgili Haberler Galatasaray'dan Göztepe maçının hakemine mesaj, Fenerbahçe'den sert yanıt! Fenerbahçe-Göztepe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'i belli oldu! Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı Fenerbahçe - Göztepe maçı canlı anlatım