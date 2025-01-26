Fenerbahçe-Göztepe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'i belli oldu! Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

26 Ocak 2025 14:19 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 15:34

Fenerbahçe-Göztepe maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala gündem oldu. Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında oynanacak olan FB-Göztepe maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kalesini İrfan Can Eğribayat koruyacak.

Trendyol Süper Lig​'in 21. haftası kapsamında bugün (26 Ocak 2025 Pazar) Fenerbahçe​ ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmadan sarı-lacivertliler kesin bir 3 puan almayı hedefliyor. Ligde 4. sırada yer alan Göztepe ise sezonun ilk yarısında gösterdiği performansını devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe karşısında ilk yarı kendi evinde oynadığı karşılaşmadan puan almayı başaran Göztepe üst sıralara yükselişini devam ettirmeyi hedefliyor. FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇ KADROSU Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşması öncesinde Dominik Livakovic ve Mert Müldür'ün sakatlığı bulunuyor. Livakovic, Konyaspor karşılaşmasında sakatlanmış ve üst adale yırtığı meydana gelmişti. Livakovic yerine karşılaşmada İrfan Can Eğribayat'ın sarı lacivertlilerin kalesini koruması bekleniyor. Mert Müldür'ün ise omzunun çıktığı açıklanmıştı. Ayrıca sarı-lacivertlilerde sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'da karşılaşmada forma giymeyecek. Göztepe'de ise Isaac Solet, Kubilay Kanatsızkuş, David Datro Fofana, Doğan Erdoğan ve Taha Altıkardeş'in sakatlığı bulunuyor. FENERBAHÇE GÖZTEPE MUHTEMEL İLK 11 Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor: Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Levent, Oğuz, Amrabata, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Nielsen, Dennis, Miroshi, Djalma, Tijanic, Romulo, Juan Sıkça Sorulan Sorular FB maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig kapsamında oynanacak olan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması bugün (16 Ocak 2025 Pazar) saat 19:00'da başlayacak. İlgili Haberler Fenerbahçe Göztepe maçının hakemi Kadir Sağlam'ın karnesi Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu Fenerbahçe yönetiminden Göztepe maçına saatler kala son dakika kararı! Tüm tuşlara basıyorlar