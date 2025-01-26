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Fenerbahçe-Göztepe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'i belli oldu! Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
26 Ocak 2025 14:19 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 15:34
Fenerbahçe-Göztepe maç kadrosu, muhtemel ilk 11&#039;i belli oldu! Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

Fenerbahçe-Göztepe maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala gündem oldu. Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında oynanacak olan FB-Göztepe maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kalesini İrfan Can Eğribayat koruyacak.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında  bugün (26 Ocak 2025 Pazar) Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmadan sarı-lacivertliler kesin bir 3 puan almayı hedefliyor.

Fenerbahçe-Göztepe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'i belli oldu! Mourinho dizilimini bulmuş olabilir - 1. Resim

Ligde 4. sırada yer alan Göztepe ise sezonun ilk yarısında gösterdiği performansını devam ettirmek istiyor.

Fenerbahçe karşısında ilk yarı kendi evinde oynadığı karşılaşmadan puan almayı başaran Göztepe üst sıralara yükselişini devam ettirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe-Göztepe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'i belli oldu! Mourinho dizilimini bulmuş olabilir - 2. Resim

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşması öncesinde Dominik Livakovic ve Mert Müldür'ün sakatlığı bulunuyor.

Livakovic, Konyaspor karşılaşmasında sakatlanmış ve üst adale yırtığı meydana gelmişti.

Livakovic yerine karşılaşmada İrfan Can Eğribayat'ın sarı lacivertlilerin kalesini koruması bekleniyor. Mert Müldür'ün ise omzunun çıktığı açıklanmıştı.

Fenerbahçe-Göztepe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'i belli oldu! Mourinho dizilimini bulmuş olabilir - 3. Resim

Ayrıca sarı-lacivertlilerde sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'da karşılaşmada forma giymeyecek.

Göztepe'de ise Isaac Solet, Kubilay Kanatsızkuş, David Datro Fofana, Doğan Erdoğan ve Taha Altıkardeş'in sakatlığı bulunuyor.

Fenerbahçe-Göztepe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'i belli oldu! Mourinho dizilimini bulmuş olabilir - 4. Resim

FENERBAHÇE GÖZTEPE MUHTEMEL İLK 11

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Levent, Oğuz, Amrabata, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Nielsen, Dennis, Miroshi, Djalma, Tijanic, Romulo, Juan

Sıkça Sorulan Sorular
Süper Lig kapsamında oynanacak olan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması bugün (16 Ocak 2025 Pazar) saat 19:00'da başlayacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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