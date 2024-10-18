Green Card başvuruları kasımda bitecek

18 Ekim 2024 16:48 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:07

Her yıl binlerce kişinin başvurduğu Green Card ile ilgili birçok detay merak ediliyor. Vatandaşlar bu kez Green Card başvuru ne zaman bitiyor sorusunu soruyor.

Her yıl Green Card​'a oldukça yoğun bir ilgi oluyor. Bunun nedeni ise ABD​'de süresiz yaşama ve çalışma izni veren geçici bir kimlik belgesi olması.

Bununla birlikte Green Card başvuruları 2 Ekim tarihinde başladı. Şimdi ise pek çok kişi Green Card başvuru ne zaman bitiyor sorusunu soruyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

DV-2026 programı kapsamında Green Card başvuruları başladı. 2 Ekim tarihinde başlayan başvurular 5 Kasım 2024 tarihinde bitecek.

Bu süreç içerisinde istenilen belgelerin ve fotoğrafların standartlara uygun olması oldukça önemli.

GREEN CARD FOTOĞRAF ŞARTLARI

Green Card için istenilen fotoğraflarda bazı şartlar var. Bu şartlar şu şekilde:

Baş boyut standardı: Fotoğrafta başınızın boyu 25-35 mm olmalı veya fotoğrafın yüzde 50-70'lik kısmını kaplamalı. Fotoğraf boyutu: Fotoğraf, 5x5cm boyutlarında ve kare olmalı. Bu da fotoğrafın eni ve boyu aynı uzunlukta olması gerektiği anlamına geliyor. Öte yandan en düşük çözünürlük 600x600 piksel, en yüksek ise 1200x1200 piksel olmalı. Fotoğraf arka planı: Fotoğrafın arka planı desensiz ve beyaz olmalı.

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ​

Green Card başvurusu yapacak kişiler için başvurular 2 Ekim tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 5 Kasım. Vatandaşlar bu tarih aralığında Green Card başvurusu yapabilir.