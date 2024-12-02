Grev sonrası sağlık ocaklarının bugün kapalı olup olmadığı vatandaşın gündeminde

02 Aralık 2024 12:07 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:10

Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği sebebiyle birçok hekim grev kararı aldı. Yönetmelikte yer alan maddelerden dolayı 5-6-7 Kasım tarihlerinde de görev bırakma eylemi gerçekleşmişti.

Sağlık ocaklarına başvuran vatandaşlar​ bugün açık olup olmadığını araştırmaya başladı. 5-6-7 Kasım tarihlerinde de görev bırakma eylemi yapılırken yeniden grev​ karar alındı.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne tepki olarak görev bırakılmasının ardından vatandaşlar sağlık ocaklarının son durumunu merak ediyor.

SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN KAPALI MI?

2 Aralık Pazartesi günü Türk Tabipleri Birliği ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği sebebiyle hekimler 5-7 Kasım aralığında da görev bırakmıştı. TTB sitesinde yer alan açıklama şöyle oldu:

"Türk Tabipleri Birliği tarafından; aile hekimlerinin yaşadıkları sorunları, taleplerini ve toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişimin önündeki engelleri toplumla paylaşabilmek için, 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde sağlık hizmetlerinin resmi tatillerdeki gibi sunulacağı kamuoyuna duyurulmuştur."

SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN AÇIK MI 2 ARALIK?

Türk Tabipleri Birliği​ tarafından yapılan duyuru şöyle olmuştu:

"Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyoruz Bu gidişi kabul etmiyoruz. "Eziyet Yönetmeliği" geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir. Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz."D

DOKTORLAR NEDEN GREVDE, NE OLDU?

1 Kasım'da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği aile hekimleri tarafından tepki çekmişti.

Doktorlar çalışma şartları ve ekonomik detaylardan dolayı yönetmeliğe tepki gösteriyor. Bu nedenle sağlık ocaklarında görev bırakma eylemi gerçekleştiriyorlar.