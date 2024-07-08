Gribe benziyor, etinizi yiyor! Et yiyen bakteri denize açılan insanlarda sıklıkla görülüyor

08 Temmuz 2024 12:01 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 12:01

Küçük kırmızı kabarcıklarla başlayan ölümcül hastalık; deniz ve okyanus sularının sıcaklık seviyesinin artması ve deniz ürünlerinin sık tüketilmesi durumlarında sıklıkla görülür.

ET YİYEN BAKTERİ HASTALIĞI NEDİR?

Nekrotizan Fasiit bir diğer adıyla “Et Yiyen Bakteri” tatlı ve sıcak sularda bulunan A grubu streptokoklar bakterisinin sebep olduğu patolojik bir hastalık türüdür.

Yumuşak dokularda binlerce hücrenin ve organın patolojik ölümüne sebebiyet veren Et Yiyen Bakteri hastalığı, kırmızı kabarcıklarla başlayıp erken tedavi edilmemesi durumunda organ yetmezliği, şoka girme ve hatta ölümle sonuçlanabilir.

ET YİYEN BAKTERİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Kangren gibi doku kaybıyla sonuçlanan Et Yiyen Bakteri hastalığının erken belirtilerinde ateş, grip, ter, ağrı, enfekte bölgede şişlik ve kızarıklık bulunuyor.

Vücutta hızla yayılan A grubu streptokok bakterisinin cilt altına girmesinin ardından 7 gün içinde; yumuşak doku olan kaslar, yağ doku, sinirler ve kan damarlarını enfekte ederek patolojik ölümüne neden olur.

ET YİYEN BAKTERİ NEDEN OLUR?

Yara, kesik, yanık bölge ve böcek ısırığı gibi ciltte bulunan açıklıklardan dokulara ulaşan Streptokok bakterisi; sık sık denize veya okyanusa giren, az pişmiş deniz ürünleri yiyen ve aşırı sıcaklıklara maruz kalan insanlarda görülür.

ET YİYEN BAKTERİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

İnsanlarda doku ve organ kaybına sebep olan Et Yiyen Bakteri hastalığı; diyabet, yaşlı, alkol bağımlılığı ve kronik hastalığı olan bireylerde yaygın olarak görülmekte.

ET YİYEN BAKTERİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Her 4 kişiden 1’ini öldüren Streptokok bakterisi, çiğ veya az pişmiş deniz ürünlerinde bulunuyor.

ET YİYEN BAKTERİ KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

Vücuda girdiği andan itibaren hızla yayılmaya başlayan Streptokok bakterisi, vücuda girdiği andan itibaren 7 gün içinde belirtilerini göstermeye başlar.

ET YİYEN BAKTERİ HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Et yiyen bakteri vücuda alındığı andan itibaren yayılmaya başlar. Patolojik ölümün gerçekleştiği veya gerçekleşmesine yakın durumlarda doku cerrahi olarak çıkarılır.

ET YİYEN BAKTERİ HASTALIĞI BULAŞICI MI, İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Lee County Sağlık Departmanı, yumuşak dokularda görülen ve patolojik ölüme sebep olan et yiyen bakteri hastalığının kişiden kişiye bulaşmadığını belirtti.

ET YİYEN BAKTERİ TÜRKİYE’DE VAR MI?

A grubu streptokok bakterilerin neden olduğu Nekrotizan Fasiit vakasına Türkiye’de rastlanmamıştır.