GS-BJK derbi maçı 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'da oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

29 Eylül 2024 18:51 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 19:04

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıda işler giderek kızışmaya başladı. Geçen sezonun ardından bu sezon şampiyonluk yarışına tekrardan dahil olan Beşiktaş ile son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın derbisinin ne zaman olacağı gündem oldu. Taraftarlar Galatasaray-Beşiktaş maçının ne zaman olacağını araştırıyor.