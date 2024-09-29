GS-BJK derbi maçı 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'da oynanacak
Trendyol Süper Lig'de ilk yarıda işler giderek kızışmaya başladı. Geçen sezonun ardından bu sezon şampiyonluk yarışına tekrardan dahil olan Beşiktaş ile son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın derbisinin ne zaman olacağı gündem oldu. Taraftarlar Galatasaray-Beşiktaş maçının ne zaman olacağını araştırıyor.
Trendyol Süper Lig'de altıncı haftada oynanan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının ardından gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.
Taraftarlar tarafından Galatasaray-Beşiktaş maçının ne zaman olacağı merak ediliyor.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da RAMS Park Arena'da oynanacak.
Karşılaşmada Galatasaray, Süper Kupa mücadelesinde aldığı 5-0'lık yenilgiyi unutturarak şampiyonluk yolundaki liderliğini devam ettirmeyi planlıyor.
Beşiktaş ise 29 Eylül 2024 Pazar günü itibarıyla Süper Lig puan durumuna göre lider konumda olan Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk yolundaki en önemli 3 puanlardan birini kazanmayı istiyor.
GS-BJK MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU?
Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi henüz açıklanmadı.
Maç tarihinin yakınlaştığı zaman Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından derbinin hakeminin kim olduğunun açıklanması bekleniyor.