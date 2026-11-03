GS Stuttgart maçı hangi kanalda, spikeri kim? Maçı anlatacak spiker açıklandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Avrupa'da geride kalan üç maçta bir galibiyet ve iki mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede yeni bir galibiyete imza atmak için sahaya çıkacak. Son olarak Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, tüm kulvarlarda üst üste kazandığı dört maçın ardından Stuttgart karşısında da serisini sürdürmek istiyor. Alman ekibi ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada Atletico Madrid ile berabere kalırken, Bundesliga'da Bayer Leverkusen deplasmanından 4-2'lik galibiyetle döndü. Karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu, eksik futbolcuları ve maçın yayın ayrıntıları merak konusu oldu. Galatasaray Stuttgart spikeri kim? Detaylar…

GALATASARAY SAHASINDA STUTTGART'I AĞIRLIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray ile Stuttgart, İstanbul'da kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan üç haftada farklı sonuçlar alan iki takım, İstanbul'daki karşılaşmada sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Galatasaray, Avrupa serüvenine Portekiz temsilcisi Sporting karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle başladı. İkinci haftada İspanyol devi Barcelona'ya 4-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada ise Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Stuttgart ise turnuvanın ilk iki haftasında aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Alman temsilcisi, Norveç ekibi Viking'i 3-1, Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı ise 3-0 mağlup etti. Üçüncü haftada İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile karşılaşan Stuttgart, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Alman ekibi, böylece ilk üç maçında iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Galatasaray karşılaşması öncesinde Stuttgart'ın Bundesliga'daki performansı da gündemde. Ligin sekizinci haftasını 11. sırada tamamlayan Alman temsilcisi, geride kalan sekiz maçta üç galibiyet ve beş mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan Stuttgart, kalesinde ise 15 gol gördü.

Galatasaray cephesinde maç öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Stuttgart karşısında UEFA'ya bildirilen kadroda yer alan futbolcularıyla sahaya çıkabilecek. Ancak Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda bulunmadıkları için statü gereği mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray Stuttgart maçı ilk 11’leri şöyledir:

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

Stuttgart 11: Bredlow, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Leweling, Prömel, Atakan, Führich, Demirovic, El Khannouss, Undav.

GS STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta karşılaşması, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise tabii platformu aracılığıyla karşılaşmayı izleyebilecek. RAMS Park'ta oynanacak maçın başlama saati 20.45 olarak açıklandı. Galatasaray-Stuttgart mücadelesini televizyondan takip etmek isteyenler TRT 1'i, internet üzerinden izlemek isteyenler ise tabii platformunu tercih edebilecek.

Karşılaşmayı uydu üzerinden şifresiz izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1'in Türksat 4A üzerinden yayın yaptığı frekans bilgileri de önem taşıyor. TRT 1 HD yayını için frekans 11.794, polarizasyon dikey (V), sembol oranı 30000 ve FEC değeri 3/4 olarak belirtiliyor. TRT 1 SD yayınını tercih eden izleyiciler ise 11.958 frekans, dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC bilgilerini kullanabiliyor.

Galatasaray Stuttgart maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: UniMas

Avusturya: Sky Sport Austria 3

Azerbaycan: CBC Sport

Brezilya: Space

Danimarka: TV2 Play

Nijerya: DStv Now

GALATASARAY STUTTGART MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının anlatımını Eren Koca üstlenecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadelede futbolseverler, Eren Koca'nın anlatımıyla karşılaşmayı takip edecek. Maçın ardından gerçekleştirilecek röportajlarda ise Cankat Koç görev yapacak. Böylece karşılaşmanın canlı anlatımı ile maç sonu röportajlarında görev alacak isimler de belli oldu.

GALATASARAY STUTTGART SPİKERİ EREN KOCA KİM?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasını anlatacak olan Eren Koca, TRT bünyesinde spor spikerliği ve sunuculuk yapan isimler arasında yer alıyor. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan Koca, meslek hayatına 2014 yılında TRT Türk'te spor spikeri olarak başladı. 2016 yılından itibaren TRT Spor'da görevini sürdüren Koca, futbolun yanı sıra basketbol ve atletizm başta olmak üzere farklı spor dallarında da anlatımlar gerçekleştiriyor. Spor yayıncılığındaki kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası organizasyonlarda görev aldı.

Eren Koca'nın takip ettiği önemli organizasyonlar arasında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları da bulunuyor. Bu organizasyonları yerinde takip eden spor spikeri, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası gibi önemli futbol turnuvalarında da görev yaptı. Farklı spor dallarındaki yayın deneyimini sürdüren Koca, 2023 yılında EuroLeague ve EuroCup finallerinin anlatıcılığını üstlendi. Çeşitli televizyon programlarında sunuculuk da yapan Eren Koca, futbol, basketbol ve atletizm ağırlıklı olmak üzere pek çok spor organizasyonunda mikrofon başına geçti.

Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da anlatım görevini üstlenecek olan Eren Koca, bu kez sarı-kırmızılı ekibin Avrupa mücadelesini futbolseverlere aktaracak. Maç sonrasında yapılacak röportajlarda ise Cankat Koç görev alacak.