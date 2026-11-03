Türk futbolunun tanınan isimlerinden Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak görev yaptığı kulüplerle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü üstlenen 7 Eylül 1980 doğumlu çalıştırıcı, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada takımının 17 puan toplamasını sağladı. Kasımpaşa bu sonuçlarla lig sıralamasında beşinci basamakta yer alırken, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladığı haberi gündeme geldi. Kasımpaşa yönetimi, sarı-lacivertli kulübün izin talebini kabul etti. İki taraf arasında yapılacak son görüşmenin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor. Emre Belözoğlu hangi takımı çalıştırıyor? Detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Emre Belözoğlu çalıştırdığı takımlar ve puan ortalaması! Hangi takımı çalıştırıyor? Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu ile anlaşmaya çok yakın. Emre Belözoğlu çalıştırdığı takımlar! Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü yapmaktadır ve Süper Lig'de 10 haftada 17 puan toplamıştır. Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yerli teknik direktör arayışında Emre Belözoğlu ile görüşmelere başlamıştır. Kasımpaşa yönetimi, Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu için yaptığı izin talebini kabul etmiştir. Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde de Fenerbahçe forması giymiştir ve daha önce Fenerbahçe'de sportif direktörlük ve geçici teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştur. Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor'da da görev yapmıştır.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAYA ÇOK YAKIN

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için yeni isimlerle temas kuruldu. Sarı-lacivertli yönetimin yerli teknik direktör tercihine yöneldiği süreçte Emre Belözoğlu ismi gündeme geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, deneyimli teknik adamla teknik direktörlük koltuğu için görüşmelere başladı. Taraflar arasındaki temasların ardından gözler, görüşmelerin nasıl sonuçlanacağına çevrildi.

HT Spor'un haberine göre Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu için yaptığı izin talebine onay verdi. Kasımpaşa'nın başında bulunan Belözoğlu ile sarı-lacivertli kulüp arasında bu akşam son bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından anlaşma sağlanması halinde resmi imzaların atılacağı ifade ediliyor.

Emre Belözoğlu, futbolculuk döneminde de Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli takımda farklı dönemlerde görev alan eski milli futbolcu, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenen Belözoğlu, 2021 yılında kısa süreliğine geçici teknik direktör olarak da takımın başında bulundu. Bu dönemde çıktığı 10 maçta 2,30 puan ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe ile Emre Belözoğlu arasındaki geçmişin yanı sıra deneyimli çalıştırıcının teknik direktörlük kariyeri de gündemdeki başlıklardan biri oldu. Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da görev yapan Belözoğlu, farklı dönemlerde Süper Lig ekiplerinin teknik direktörlüğünü üstlendi.

EMRE BELÖZOĞLU ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerini 2020 yılında tamamladıktan sonra teknik direktörlük alanında görev almaya başladı. İlk olarak Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Belözoğlu, 25 Mart 2021 tarihinde geçici teknik direktörlük görevini de üstlendi. Sarı-lacivertli takımın başında 30 Haziran 2021 tarihine kadar kalan deneyimli isim, bu süreçte toplam 10 karşılaşmada görev yaptı ve 2,30 puan ortalaması elde etti. Bu dönemin ardından teknik direktörlük kariyerine farklı kulüplerde devam etti.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki geçici teknik direktörlük görevinin ardından çalıştırdığı ilk takım İstanbul Başakşehir oldu. 12 Ekim 2021 tarihinde turuncu-lacivertli ekibin başına geçen Belözoğlu, 6 Eylül 2023 tarihine kadar görevini sürdürdü. Başakşehir'deki teknik direktörlük döneminde toplam 88 karşılaşmada takımının başında yer alan genç teknik adam, 1,77 puan ortalaması yakaladı.

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra 5 Ekim 2023 tarihinde Ankaragücü'nün teknik direktörlüğüne getirilen Emre Belözoğlu, başkent ekibinde 3 Temmuz 2024 tarihine kadar görev yaptı. Bu dönemde 38 maçta takımını yöneten deneyimli çalıştırıcı, 1,32 puan ortalaması elde etti. Ankaragücü macerasının ardından kariyerine Süper Lig'de devam eden Belözoğlu, 17 Ocak 2025 tarihinde Antalyaspor ile anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlı ekipte 8 Ekim 2025 tarihine kadar görev yapan teknik adam, 28 maçta 1,18 puan ortalamasıyla çalıştı.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük kariyerindeki bir sonraki adresi Kasımpaşa oldu. 5 Aralık 2025 tarihinde İstanbul temsilcisinin başına geçen Belözoğlu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. İstatistiklere göre Kasımpaşa'da 31 karşılaşmada görev alan teknik adam, 1,35 puan ortalaması yakaladı. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada ise Kasımpaşa'nın 17 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı takımlar ve görev süreleri şöyle:

Fenerbahçe: Sportif direktörlük (15 Ağustos 2020 - 30 Haziran 2021), geçici teknik direktörlük (25 Mart 2021 - 30 Haziran 2021). Geçici teknik direktör olarak 10 maçta 2,30 puan ortalaması.

Sportif direktörlük (15 Ağustos 2020 - 30 Haziran 2021), geçici teknik direktörlük (25 Mart 2021 - 30 Haziran 2021). Geçici teknik direktör olarak 10 maçta 2,30 puan ortalaması. Başakşehir: 12 Ekim 2021 - 6 Eylül 2023. 88 maç, 1,77 puan ortalaması.

12 Ekim 2021 - 6 Eylül 2023. 88 maç, 1,77 puan ortalaması. Ankaragücü: 5 Ekim 2023 - 3 Temmuz 2024. 38 maç, 1,32 puan ortalaması.

5 Ekim 2023 - 3 Temmuz 2024. 38 maç, 1,32 puan ortalaması. Antalyaspor: 17 Ocak 2025 - 8 Ekim 2025. 28 maç, 1,18 puan ortalaması.

17 Ocak 2025 - 8 Ekim 2025. 28 maç, 1,18 puan ortalaması. Kasımpaşa: 5 Aralık 2025 - devam ediyor. Sözleşme bitiş tarihi 30 Haziran 2027. 31 maç, 1,35 puan ortalaması.

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLI?

Emre Belözoğlu'nun futbolculuk kariyeri Galatasaray altyapısında başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte yetişen ve profesyonel futbol hayatına burada adım atan Belözoğlu, çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğunu daha önce yaptığı açıklamalarda dile getirdi. Anadolu Ajansı'na 10 Ocak 2017 tarihinde konuşan deneyimli isim, ailesinin Fenerbahçeli olması nedeniyle çocukluk yıllarından itibaren sarı-lacivertli takımı desteklediğini belirtti.

Emre Belözoğlu, aynı açıklamasında Galatasaray'ın futbolculuk kariyerindeki önemine de değindi. Sarı-kırmızılı kulübün kendisinin profesyonel futbolcu olmasında büyük emeği bulunduğunu anlatan eski milli futbolcu, Galatasaray'da geçirdiği yıllara duyduğu minnettarlığı dile getirdi.