GS-Tottenham maçı 7 Kasım saat 20.45'te oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

10 Ekim 2024 17:37 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:44

UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Tottenham maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Galatasaray'ın fikstürdeki en zorlu rakiplerinden olan Tottenham maçının tarihi netleşti.