GS-Tottenham maçı 7 Kasım saat 20.45'te oynanacak
UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Tottenham maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Galatasaray'ın fikstürdeki en zorlu rakiplerinden olan Tottenham maçının tarihi netleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftada PAOK'u yenerek iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, RFS ile yaşadığı beraberliğe rağmen ilk 8'deki yerini koruyor.
Avrupa Ligi kapsamında Tottenham ile karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılıların maçının nerede ve ne zaman oynanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.
GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Tottenham arasında İstanbul'da oynanacak olan karşılaşma 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Karşılaşmanın hakemi henüz UEFA tarafından açıklanmadı.
Hakem açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.
GS-TOTTENHAM HANGİ KANALDA?
ARENA Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde diğer rakipleri ise şöyle:
- Ajax (Hollanda) (D)
- AZ Alkmaar (Hollanda) (D)
- Dinamo Kiev (Ukrayna)
- Malmö (İsveç) (D)
- Elfsborg (İsveç)