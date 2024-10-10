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GS-Tottenham maçı 7 Kasım saat 20.45'te oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
10 Ekim 2024 17:37 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:44
GS-Tottenham maçı 7 Kasım saat 20.45&#039;te oynanacak

UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Tottenham maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Galatasaray'ın fikstürdeki en zorlu rakiplerinden olan Tottenham maçının tarihi netleşti.

UEFA Avrupa Ligi​'nde ilk haftada PAOK'u yenerek iyi bir başlangıç yapan Galatasaray​, RFS ile yaşadığı beraberliğe rağmen ilk 8'deki yerini koruyor.

Avrupa Ligi kapsamında Tottenham​ ile karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılıların maçının nerede ve ne zaman oynanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

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GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Tottenham arasında İstanbul​'da oynanacak olan karşılaşma 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmanın hakemi henüz UEFA tarafından açıklanmadı.

Hakem açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

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GS-TOTTENHAM HANGİ KANALDA?

ARENA Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde diğer rakipleri ise şöyle:

  • Ajax (Hollanda) (D)
  • AZ Alkmaar (Hollanda) (D)
  • Dinamo Kiev (Ukrayna)
  • Malmö (İsveç) (D)
  • Elfsborg (İsveç)

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Kaynak: TGRT HABER
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