Grand Theft Auto serisinin yıllardır devam eden hile geleneği, GTA 6 ile birlikte farklı bir sistem üzerinden devam ediyor. Önceki oyunlarda doğrudan kullanılabilen birçok hile, yeni oyunda belirli ilerleme şartlarına bağlanmış durumda. Para kazanma, karakterin savunmasını güçlendirme, sınırsız cephane kullanma ve farklı araçları çağırma gibi seçeneklerin yanı sıra oyunun görsel görünümünü değiştiren filtreler de hile listesinde yer alıyor. PowerPyx tarafından derlenen 61 maddelik listede her hilenin hangi görev veya başarımla açılabileceği ayrı ayrı belirtiliyor. Bazı kodların yön tuşlarıyla nasıl girileceği bilinirken diğer seçenekler için oyuncuların oyun içindeki ilerlemelerini tamamlaması gerekiyor. İşte GTA 6 hile sistemine, bilinen kodlara ve açılma koşullarına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

GTA 6 HİLELERİ

Grand Theft Auto VI'da toplam 61 farklı hile bulunduğu belirtiliyor. PowerPyx tarafından derlenen listeye göre bu seçenekler oyuncu, çatışma, araç çağırma, çevre ve ekran filtresi olmak üzere beş ana kategoriye ayrılıyor. Oyuncu hileleri 10, çatışma hileleri 11, araç çağırma hileleri 21, çevre hileleri 3 ve ekran filtresi hileleri 16 seçenekten oluşuyor. Böylece oyundaki hile sisteminin yalnızca karakterin özelliklerini değiştirmekle sınırlı kalmadığı, araçlardan çevre koşullarına ve görüntü efektlerine kadar farklı alanlara yayıldığı aktarılıyor. Şimdiye kadar toplam 17 hilenin yön tuşlarıyla girilen kodları paylaşılmış durumda. Diğer 44 hilenin kodları ise henüz açıklanmadı.

GTA 6'da hileleri kullanabilmek için öncelikle ana hikayenin tamamen bitirilmesi gerekiyor. Hikaye tamamlandıktan sonra oyunun İlerleme menüsünde Hileler başlığı erişilebilir hale geliyor. Bu bölümde 61 hilenin tamamı ve her birinin açılabilmesi için yerine getirilmesi gereken koşullar listeleniyor. Bazı seçenekler ana hikayenin tamamlanmasıyla doğrudan açılırken diğerleri için farklı oyun içi etkinliklere katılmak gerekiyor. Örneğin zırh hilesini açmak için 100 antrenmanın tamamlanması, sonsuz cephane hilesine erişmek için ise atış poligonlarında en az 25 gümüş madalya kazanılması gerekiyor.

Hilelerin açılma şartları yalnızca çatışma ve antrenman etkinlikleriyle sınırlı değil. Oyuncuların alışveriş görevlerini tamamlaması, balık tutması, meditasyon yapması, koleksiyon ürünlerini bulması ve partnerleriyle zaman geçirmesi de bazı seçeneklere erişmek için gereken koşullar arasında bulunuyor. Araç çağırma hilelerinin önemli bir bölümü ise belirli görev gruplarının tamamlanmasına bağlanmış durumda. Beş hayatta kalma görevini bitiren oyuncular Airboat 09 aracını açabilirken bütün çatışma görevlerini tamamlayanlar Bravado Banshee hilesine erişebiliyor. Oyundaki tüm görevlerin bitirilmesiyle Hauners P-996 Lazer savaş uçağını çağırma seçeneği de açılıyor.

1. 250.000 dolar: Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ

2. Isı seviyesini artır: Sol, Aşağı, Sağ, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı

3. Sınırsız odak: Aşağı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Sağ

4. Zırh: Aşağı, Yukarı, Sol, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Aşağı

5. Maksimum cephane: Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Sol

6. Sonsuz cephane: Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı

7. Şarjör değiştirmeden ateş: Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Yukarı

8. Saldırı gücü: Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Aşağı

9. Patlayan toplar: Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ

10. Araç gücü: Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Aşağı

11. Maibatsu Boomazoom: Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Sol

12. MTL Pumper: Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sağ, Sağ, Yukarı

13. HVY Bulldozer: Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sağ, Sağ, Aşağı

14. Havayı değiştir: Aşağı, Sağ, Yukarı, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sağ

15. Cataclysm: Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Sağ

16. Dollhouse: Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, Sol, Aşağı, Sağ

17. Faded Glory: Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, Sol, Sol, Sağ

Hile kodlarının girilmesi için oyun içindeki telefon kullanılıyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında uygulanan yöntem aynı olmakla birlikte kullanılan tuşların isimleri değişiyor. Öncelikle yön tuşlarından yukarıya basılarak telefon açılıyor. Ardından PlayStation 5'te L1, Xbox'ta ise LB tuşu basılı tutuluyor. Bu sırada PlayStation 5 için R1, Xbox için RB tuşuna basılmasıyla kod giriş ekranına ulaşılıyor. Son aşamada ilgili hileye ait yön tuşları sırasıyla giriliyor. Kodlarda yalnızca yukarı, aşağı, sağ ve sol yönleri kullanılıyor.

Hile kullanımının oyun içindeki bazı sonuçları da bulunuyor. Bir hile etkinleştirildiğinde ilgili oturum boyunca PlayStation kupaları ve Xbox başarımları devre dışı kalıyor. Ayrıca aynı oturumda oyunun kaydedilmesine izin verilmiyor. Hile kullanılarak elde edilen para ve araçların oturum kapatıldığında kaybolabilmesi nedeniyle hileleri denemeden önce mevcut kayıt dosyasının korunması gerekiyor. Kupa veya başarım kazanmak isteyen oyuncuların hilesiz ilerlemeleri için ayrı bir kayıt dosyası bulundurması önemli.

GTA 6 SİLAH HİLESİ

GTA 6 silah hileleri, çatışma kategorisindeki 11 seçenek içerisinde yer alıyor. Bu kategoride maksimum cephane, sonsuz cephane, şarjör değiştirmeden ateş etme, patlayıcı silahlar, yanıcı mermiler ve farklı patlama efektleri gibi seçenekler bulunuyor. Şu ana kadar kodu açıklanan çatışma hileleri arasında maksimum cephane, sonsuz cephane, şarjör değiştirmeden ateş etme, saldırı gücü, patlayan toplar ve araç gücü yer alıyor. Bu hilelerin bir kısmı doğrudan ana hikayenin tamamlanmasıyla açılırken cephane seçenekleri için atış poligonlarında belirli sayıda madalya kazanılması gerekiyor.

Maksimum cephane hilesini açmak için atış poligonlarında bronz veya daha yüksek seviyede toplam 25 madalya alınması gerekiyor. Sonsuz cephane için aynı poligonlarda en az 25 gümüş madalya kazanılması şartı bulunuyor. Şarjör değiştirmeden ateş etme hilesi ise daha yüksek bir başarı gerektiriyor ve 25 altın madalya alınmasıyla açılıyor. Bu üç seçeneğin yön tuşu kodları birbirine oldukça yakın. Maksimum cephane için aşağı, yukarı, sağ, aşağı, sol, sol, yukarı, yukarı, aşağı ve sol sıralaması kullanılıyor. Sonsuz cephane kodunda sekizinci tuş aşağı olurken şarjör değiştirmeden ateş etme kodu ise son tuşun yukarı olmasıyla diğerlerinden ayrılıyor.

Çatışma grubunda henüz kodu bulunmayan başka seçenekler de var. Tüm patlayıcı silahları açmak için 100 el bombası atılması, yanıcı mermi hilesi için 100 düşmanın ateşle yakılması gerekiyor. Patlayan şişeler seçeneği 100 molotof atılmasıyla, patlayıcı pompalı hilesi ise 100 düşmanın patlayıcı silahlarla vurulmasıyla açılıyor. Hauners H-AT seçeneğine erişmek için 100 aracın havaya uçurulması şartı bulunurken patlayan toplar hilesi 20 düşmanın patlayıcılarla vurulmasıyla açılıyor. Saldırı gücü hilesi ana hikayenin tamamlanmasının ardından kullanılabiliyor. Araç gücü seçeneği içinse 25 düşmanın araçla öldürülmesi gerekiyor.

Kodu bulunan üç önemli çatışma hilesinin yön tuşları şu şekilde sıralanıyor:

Maksimum cephane: Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Sol

Sonsuz cephane: Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı

Şarjör değiştirmeden ateş: Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Yukarı

Saldırı gücü: Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Aşağı

Patlayan toplar: Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ

Araç gücü: Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Aşağı

GTA 6 PARA HİLESİ

GTA 6 para hilesi, şu ana kadar kodu açıklanan 17 seçenek arasında bulunuyor. Oyuncuların 250.000 dolar elde etmesini sağlayan bu hile, ana hikayenin tamamlanmasının ardından açılan seçenekler arasında yer alıyor. Para hilesinin kullanılabilmesi için telefon üzerinden yön tuşlarıyla belirlenen kodun girilmesi gerekiyor. Kod sıralaması yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sol, aşağı ve sağ şeklinde ilerliyor. Böylece oyuncular ilgili hileyi etkinleştirebiliyor. Paylaşılan listede para kazanmayı sağlayan bu seçeneğin dışında doğrudan belirli bir miktarda para veren başka bir kod bulunmuyor.

Para hilesinin bilinen yön tuşu kodu ise şu şekilde:

250.000 dolar: Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ

Para hilesinin kullanılmasında diğer seçeneklerde olduğu gibi kayıt ve başarım kısıtlamaları geçerli. Hile etkinleştirildiğinde mevcut oyun oturumu boyunca PlayStation kupaları ve Xbox başarımları devre dışı kalıyor. Ayrıca aynı oturumda kayıt yapılamıyor. Bu nedenle para hilesini kullanmadan önce kayıt dosyasının korunması gerekiyor. Hileyle kazanılan paranın oturum kapatıldığında kaybolabileceği de paylaşılan bilgiler arasında bulunuyor.

GTA 6 ARABA HİLESİ

GTA 6 araba hileleri, toplam 61 seçenek içerisindeki en geniş kategoriyi oluşturuyor. Araç çağırma grubunda 21 farklı seçenek bulunuyor. Bu kategoride ambulans, bisiklet, motosiklet, taksi, spor otomobil, iş makinesi, tekne, savaş uçağı ve tank gibi farklı araçlar yer alıyor. Oyuncuların bu araçları çağırabilmesi için öncelikle ilgili hilenin açılma koşulunu tamamlaması gerekiyor. Şu ana kadar Maibatsu Boomazoom, MTL Pumper ve HVY Bulldozer araçlarının yön tuşu kodları açıklanmış durumda. Diğer araçların kodları henüz paylaşılmadı.

Araç çağırma seçeneklerinin önemli bir bölümü görev gruplarındaki ilerlemeye bağlı. Beş hayatta kalma görevi tamamlandığında Airboat 09, bütün çatışma görevleri bitirildiğinde Bravado Banshee açılıyor. Beş fitness görevi Tuff BMX aracına erişim sağlarken tüm fitness görevlerinin tamamlanması '65 Vapid Dominator seçeneğini açıyor. Tüm keşif görevlerinin bitirilmesi Nagasaki Carbon RS, bütün araç görevlerinin tamamlanması ise Progen Emerus aracını çağırma hilesini açıyor. Beş spor göreviyle Vapid Stanier G2 Taxi, tüm spor görevleriyle Brimstone Golfer seçeneğine erişilebiliyor.

Araç hilelerinde koleksiyon ve farklı etkinliklere bağlı koşullar da bulunuyor. Oyundaki 50 kokain flamingosunun yok edilmesi, Şişme Flamingo aracını çağırma seçeneğini açıyor. Beş suç görevi Maibatsu Sanchez, bütün suç görevleri Western Zombie Bobber, beş keşif görevi Nagasaki Sea Sparrow ve beş çatışma görevi Speeder 700 GT için gereken koşullar arasında yer alıyor. Tüm hayatta kalma görevlerini tamamlayan oyuncular Hauners Rhino Tank aracına erişebilirken bütün görevlerin bitirilmesi Hauners P-996 Lazer savaş uçağını açıyor. Bütün alışveriş görevlerinin tamamlanmasıyla Truffade Thrax seçeneği de kullanılabilir hale geliyor.

Şu ana kadar açıklanan üç araç çağırma kodu ise şöyle:

Maibatsu Boomazoom: Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Sol

MTL Pumper: Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sağ, Sağ, Yukarı

HVY Bulldozer: Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sağ, Sağ, Aşağı

MTL Pumper ve HVY Bulldozer kodları büyük ölçüde aynı tuş sıralamasından oluşuyor. Her iki kod da sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, sağ ve sağ yönleriyle başlıyor. Aralarındaki fark son tuşta bulunuyor. MTL Pumper için yukarı, HVY Bulldozer için ise aşağı yönüne basılması gerekiyor.

GTA 6 POLİSTEN KURTULMA HİLESİ

GTA 6 polis hileleriyle ilgili paylaşılan listede aranma seviyesini doğrudan düşüren veya polislerden kurtulmayı sağlayan ayrı bir hile kodu bulunmuyor. Çatışma ve oyuncu kategorilerindeki seçenekler arasında saldırı gücü, zırh, cephane ve patlayıcılarla ilgili farklı hileler yer alırken polislerin takibini sonlandırmaya yönelik bir seçenek açıklanmamış durumda. Bilinen kodlar arasında ise aranma seviyesini artıran bir hile bulunuyor. Bu nedenle polislerden kurtulma hilesi arayan oyuncuların, açıklanan kodlarla aranma seviyesini düşürebileceklerini varsaymamaları gerekiyor.

Paylaşılan 61 hilelik listede polislerle bağlantılı farklı bir açılma şartı da bulunuyor. Migraine adlı ekran filtresini açabilmek için 6 yıldızlı aranma seviyesinde 6 dakika boyunca hayatta kalmak gerekiyor. Bu seçenek bir polislerden kurtulma hilesi değil, oyunun görüntüsünü değiştiren filtreler kategorisinde yer alıyor. Ayrıca 100 polis aracının çalınması Hellscape filtresini açmak için gereken koşullar arasında bulunuyor. Bu iki görev, polislerle ilgili etkinliklere bağlı olsa da aranma seviyesini düşürme veya polis takibini sona erdirme işlevi taşımıyor.

Şu ana kadar kodu açıklanan aranma seviyesi hilesi ise ısı seviyesini artırma seçeneği. Bu kod sol, aşağı, sağ, aşağı, yukarı, aşağı ve yukarı yönlerinden oluşuyor. Böylece mevcut listede aranma seviyesini yükseltmeye yönelik bir kod bulunurken polislerden kurtulmayı sağlayan ayrı bir yön tuşu kombinasyonu yer almıyor.