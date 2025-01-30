GTA 6 ne zaman çıkacak? Fiyatının ne kadar olacağı sızdırıldı

30 Ocak 2025 16:03 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 16:15

Rockstar Games tarafından geliştirilen popüler oyun serisi Grand Theft Auto'nun yeni oyunu GTA 6'nın ne zaman çıkacağı gündem oldu. Ortaya çıkan sızıntılara göre GTA 6 bu yıl çıkış yapacak. Oyunun fiyatının ne kadar olacağı da sızdırıldı.

GTA 6 çıkış tarihi yine sızdırıldı! Bu kez kaynak sağlam

GTA 6 çıkış tarihi yine sızdırıldı! Bu kez kaynak sağlam

Dünyanın en çok beklenen oyunları arasında yer alan GTA 6'nın çıkış tarihine kısa bir süre kaldı.

Serinin bir önceki oyunu GTA 5, 2013 yılında çıkış yapmıştı. Hala milyonlarca oyuncusu bulunan serinin yeni oyununun çıkış tarihi hakkında bazı iddialar ortaya atıldı.

İddiaların ardından GTA 6'nın ne zaman çıkacağı oyunseverler tarafından merak edildi.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Son ortaya çıkan iddialara göre GTA 6 herhangi bir ertelenme olmaz ise 2025 yılının eylül, ekim ve kasım ayında çıkış yapacak. Serinin bir önceki oyunu GTA 5'de 17 Eylül 2013 tarihinde çıkış yapmıştı.

Ayrıca IMDb geçtiğimiz yıl GTA 6'nın 27 Ekim 2025 tarihinde çıkış yapacağını iddia etmişti. Daha sonra bu bilgi siteden kaldırılmıştı.

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two'da mali raporunda 2025 sonbaharında ciddi bir yükselişe yer vermişti.

Bu durumlar düşünüldüğünde GTA 6'nın bu yılın sonlarında kesin olarak çıkış yapacağı tahmin ediliyor.

GTA 6 FİYATI NE KADAR OLACAK?

GTA 6'nın fiyatının ise ne kadar olacağı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak GTA 6 ile birlikte oyun fiyatlarında standart olarak görülen 70 dolar fiyatının artması bekleniyor.

Son ortaya çıkan bilgilere göre GTA 6'nın bu durumu 100 dolara çekeceği ve artık 3A oyunların bu fiyattan satılacağı tahmin ediliyor. Genel olarak oyun stüdyolarının, oyun yapma masrafları artarken fiyatlar aynı kalmaya devam etmişti.