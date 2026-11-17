Rockstar Games'in yeni oyunu GTA 6, 19 Kasım 2026'da PS5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Oyunun çıkış sürümünde yer alacak içerikler, tek oyunculu oynanış yapısı ve çevrim içi özellikleri hakkındaki bilgiler oyuncular tarafından yakından takip ediliyor. GTA 6 Online, çok oyunculu mod, co-op ve FiveM desteğiyle ilgili henüz netleşmeyen ayrıntılar, yeni yapımın duyurulan özellikleriyle birlikte gündeme geliyor. Öte yandan GTA 5 Online'ın geleceği ve Rockstar Games'in mevcut çevrim içi platforma yönelik planları da GTA serisinin takipçileri tarafından merak ediliyor. GTA 6 online ne zaman gelecek? Detaylar…

GTA 6 ONLİNE VAR MI, OLACAK MI?

Rockstar Games'in 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürmeye hazırlandığı GTA 6, çıkış aşamasında tek oyunculu bir deneyim olarak sunulacak. Rockstar Games ve ana şirketi Take-Two tarafından yapılan tanımlamalarda oyun, açıkça "single-player experience" yani tek oyunculu deneyim olarak nitelendiriliyor. Mağaza sayfalarında da oyuncu sayısının 1 olarak belirtilmesi ve çevrim dışı oynanış bilgilerinin yer alması, ilk sürümün çok oyunculu özellikler içermeyeceğini doğrulayan ayrıntılar arasında bulunuyor.

Bu nedenle GTA 6'nın ilk çıkış sürümünde GTA Online benzeri bir çevrim içi mod, arkadaşlarla birlikte oynanabilecek bir co-op seçeneği veya çok oyunculu sunucular yer almayacak. Oyuncular, ilk aşamada GTA 6'nın hikaye odaklı tek oyunculu içeriğine erişebilecek. Ancak bu durum, oyunun ilerleyen dönemlerde çok oyunculu bir deneyime kavuşmayacağı anlamına gelmiyor. Rockstar Games, GTA 6 için ileride sunulabilecek çevrim içi modun kapsamı, adı ve çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir duyuru yapmadı.

GTA 6 Online veya benzeri birçok oyunculu deneyimin ilerleyen süreçte oyuna eklenmesi bekleniyor. Bununla birlikte Rockstar Games tarafından doğrulanmış bir yayın takvimi bulunmuyor. Dolayısıyla çıkış sürümündeki tek oyunculu yapı ile ilerleyen dönemde sunulabilecek çevrim içi özellikleri birbirinden ayrı değerlendirmek gerekiyor.

GTA 6 ONLİNE NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6 Online için Rockstar Games tarafından henüz resmi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Şirket, çok oyunculu modun ne zaman yayınlanacağına, hangi isimle sunulacağına veya hangi özellikleri içereceğine ilişkin ayrıntıları açıklamış değil. Bununla birlikte oyun sektöründe gündeme gelen bazı açıklamalar ve haberler, çevrim içi modun 2027 yılında oyuncularla buluşabileceği ihtimalini gündeme taşıyor.

Bu konudaki dikkat çeken açıklamalardan biri Twitch CEO'su Dan Clancy'den geldi. Clancy, Rockstar Games ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, GTA 6'nın çıkışından sonra gelecek yıl çok oyunculu deneyimin sunulacağını ve bunun daha büyük bir etki oluşturabileceğini söyledi. 2026 yılındaki çıkış takvimi dikkate alındığında söz konusu açıklama, 2027 yılında online modun gündeme gelebileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Bloomberg içerikleri ve bazı sektör raporlarında da GTA 6'nın online modunun ana oyunun piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir yıl sonra yayınlanabileceği yönünde bilgiler yer alıyor. Bu tahminler, 2027 yılını olası bir dönem olarak gündeme getirse de kesin bir tarih bulunmuyor. Rockstar Games'in resmi açıklaması gelmeden GTA 6 Online'ın hangi ayda veya hangi tarihte yayınlanacağını söylemek mümkün değil.

Serinin önceki oyunları incelendiğinde GTA 5'in çevrim içi modu GTA 5'in çıkışından yaklaşık iki hafta sonra kullanıma açılmıştı. Red Dead Redemption 2'de ise çevrim içi deneyimin başlaması birkaç ay sürmüştü. GTA 6 için gündeme gelen 2027 beklentisi, serinin önceki oyunlarındaki yayın takvimlerinden farklı bir sürece işaret ediyor. Ancak yeni oyunun çok oyunculu moduna ilişkin kesin takvim, Rockstar Games'in yapacağı resmi açıklamayla netleşecek.

GTA 6 FİVEM OLACAK MI?

GTA 6 ile ilgili merak edilen konulardan biri de FiveM desteği. GTA 5'in PC sürümünde kullanılan FiveM, oyuncuların topluluk tarafından oluşturulan sunucularda bir araya gelmesine ve farklı rol yapma (RP) deneyimleri yaşamasına imkan tanıyan bir platform olarak biliniyor. Özellikle GTA 5 RP sunucularında kullanılan bu sistem, standart GTA Online deneyiminden farklı topluluk sunucularına erişim sağlıyor.

Rockstar Games, 2023 yılında FiveM'in arkasındaki Cfx.re ekibini satın almıştı. Buna rağmen şirket tarafından GTA 6 için FiveM desteği veya yeni oyuna özel bir topluluk sunucusu sistemi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle FiveM'in GTA 6'da kullanılabileceğine ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. GTA 5'teki mevcut sistemin yeni oyuna doğrudan taşınacağına ilişkin de herhangi bir doğrulama yapılmış değil.

GTA 6'nın ilk aşamada PS5 ve Xbox Series X|S platformlarında piyasaya sürülecek olması da FiveM konusundaki önemli ayrıntılardan biri. FiveM, GTA 5'in PC sürümüne yönelik geliştirilen bir platform olduğu için konsollarda çalışmıyor. GTA 6'nın PC sürümü henüz duyurulmadığından, yeni oyun üzerinde FiveM kullanımı için gerekli platform ve destek koşulları da henüz bulunmuyor.

PC sürümünün yayınlanması ve Rockstar Games tarafından uygun mod desteğinin sağlanması durumunda GTA 6 için topluluk sunucuları konusu yeniden gündeme gelebilir. Ancak şu aşamada GTA 6 FiveM desteğinin kesinleştiğini söylemek mümkün değil. Oyuncuların GTA 5 üzerinde kullandığı mevcut FiveM topluluk sunucuları ise GTA 5 üzerinden faaliyet göstermeye devam ediyor.

GTA 5 ONLİNE KAPANACAK MI?

GTA 6’nın çıkışı sonrasında GTA 5 online platformun kapatılıp kapatılmayacağı konusunda Take-Two yetkilileri açıklamalarda bulundu. Şirket cephesinden paylaşılan bilgilere göre GTA 6'nın piyasaya sürülmesinin ardından GTA Online desteği devam edecek. Mevcut oyunun online hizmetinin GTA 6'nın çıkışıyla birlikte sona erdirilmesi planlanmıyor.