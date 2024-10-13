GTA 6'nın ne zaman çıkacağı belli oldu! PC versiyonu 2027 yılında gelebilir

13 Ekim 2024 16:36 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:58

Dünyanın en çok beklenen oyunları arasında yer alan Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'nın ne zaman çıkacağı gündem oldu. Rockstar Games tarafından çıkış tarihi 2025 olarak açıklanmıştı. GTA 6'nın PC versiyonunun ne zaman çıkacağı ise merak ediliyor.

Rockstar Games​'in popüler oyun serisi GTA 6​'nın çıkış tarihine kısa bir zaman kaldı.

Firma tarafından henüz net tarih açıklanmasa da konuyla ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

İddiaların ardından oyun severler GTA 6 ne zaman çıkacak sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games tarafından açıklanan bilgilere göre GTA 6, 2025​ yılı içerisinde çıkış yapacak.

Firma tarafından oyunun kesin çıkış tarihi belirtilmedi.

Ancak iddialara göre GTA 6, 2025 yılının sonbaharında konsollar için çıkış yapacak.

Oyunun ertelenmesi gibi bir durum ise henüz söz konusu görünmüyor.

GTA 6 PC'YE NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA serisi genel olarak ilk önce konsollara (PlayStation, Xbox) çıkış yapıyor ve sonrasında PC versiyonu çıkartılıyor.

Bu durumun GTA 6'da da devam edeceği ön görülüyor.

GTA 6'nın PC versiyonunun 2027 yılının ilk aylarında çıkış yapacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Rockstar Games'in oyunun yüzde 100 hazır olmadığı taktirde çıkartmayacağı da ve tarihi erteleyebileceği de belirtiliyor.

GTA 6'NIN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NASIL OLACAK?

GTA 6'nın sistem gereksinimleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak tahminlere göre ve piyasada bulunan konsolların gücü göz önüne alındığında oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerinin şöyle olması bekleniyor:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 12 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6 GB) veya AMD Radeon RX 590 (8 GB)

Depolama: 150 GB (SSD)

Önerilen sistem gereksinimleri