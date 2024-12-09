Guess saatleri 40. yılını görkemli bir davetle kutladı

09 Aralık 2024 17:23 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:25

Saat&Saat’in distribütörlüğünü üstlendiği, dünya çapında sevilen Guess Saatleri, 40. yılını özel bir etkinlikle kutladı.

Tasarımlarıyla saat​ modasına damga vuran Guess saatlerinin 40. yılına özel; moda​, sanat​ ve basın dünyasından davetlilerin katılımıyla muhteşem bir etkinliğe imza attı. İstanbul’un simge yapılarından Pera Palace’ın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte davetliler müziğin ritmiyle keyifli anlar yaşadı.

Markanın, saat modasının bir ikonu haline geldiği 40 yıllık mirasının kutlandığı bu muhteşem gecede, Guess’in 40. yılına özel tasarlanan koleksiyon da tanıtıldı. Moda dünyasının vazgeçilmez 4 trendi olan ışıltılı taşlar, leopar desen, monogram ve denim, Guess’in ikonik dokunuşlarıyla yeniden tasarlandı. Iconic 40th adını taşıyan koleksiyon, davetlilerin de beğenisini topladı.

Saat&Saat Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Berfin Kaplan Albayrak’ın açılış konuşmasıyla başlayan gece, müzik ve akrobasiyi buluşturan Diamond şov ile devam etti. Sanatçı Seda Mete’nin sahne performansıyla artan müziğin ritmi, DJ Meltem Hayırlı ile doruğa ulaştı.

Guess saatlerinin 40. yılının kutlandığı bu görkemli davete; Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu Çitanak, Çağrı Çitanak, Yasemin Yürük, Cihan Nacar, Bora Akkaş, Oben Alkan, Ceren Benderlioğlu, Emir Benderlioğlu, Gizem Hatipoğlu, Ecem Karavus, İlda Özgürel, Sina Özer, Tuğba Melis Türk, Yaren Alaca ve çok sayıda davetli katıldı.