Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek yeni sezonda geri dönüyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
17 May 2024 17:32 - Güncelleme : 17 May 2024 17:37
Güldür Güldür Show’un unutulmaz karakteri Naime’yi oynayan Ecem Erkek, yeni sezonda tekrar ekibe katılıyor. Peki, Ecem Erkek’in dönüşüyle birlikte izleyicileri neler bekliyor? Yeni sezon ne zaman, Ecem Erkek ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Show TV’de yayınlanan BKM yapımı “Güldür Güldür Show,” yıllardır sevilerek takip ediliyor.
Program, sezon finaline yaklaşırken, yeni sezon hazırlıkları da sürüyor.
12. sezonun sonbaharda başlaması planlanlanıyor. İzleyicilerin yeni sezonu bir süre daha beklemesi gerekecek.
Güldür Güldür Show’un sevilen karakterlerinden Naime'nin, gerçek adıyla Ecem Erkek, yeni sezonda ekibe geri döneceği öğrenildi.
Ecem Erkek, Naime karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.
Güldür Güldür 12. sezonu heyecanla bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber