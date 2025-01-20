Gülermak Ağır Sanayi GLRMK hisse fiyatı ne kadar? Talep toplama süreci son bulmuştu

20 Ocak 2025 17:14 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:21

Talep toplayan Gülermak Ağır Sanayi büyük bir ilgiyle karşılaştı. Halka arzda toplamda 32 milyon 300 bin lot pay dağıtılırken, GLRMK hissesinin değeri de merak konusu oldu.

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Gülermak Ağır Sanayi hisseleri için İstanbul Borsası’nda ilk gong çaldı

Gülermak Ağır Sanayi hisseleri için İstanbul Borsası’nda ilk gong çaldı

Gülermak Ağır Sanayi halka arz sonrasında ilk işlem gününde Borsa İstanbul’da büyük bir başarıya imza attı.

Gülermak Ağır Sanayi GLRMK hissesinin değerleri de borsa ile ilgilenen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı.

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ GLRMK HİSSE FİYATI NE KADAR?

17 Ocak Cuma günü, BİST100 endeksine paralel olarak bir yükseliş gösterdi ve %6,80 oranında artışla 133,50 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

Gülermak Ağır Sanayi GLRMK hissesinde özellikle HSBC​ ve Global Menkul yatırım şirketleri tarafından yapılan alımlar öne çıktı.

HSBC toplamda 1.623.886 lot işlem yaparak işlemlerin büyük bir kısmını alım yönünde yaptı. Toplamda ise 1.578.176 lotluk net alım kaydedildi.

Global Menkul de toplamda 1.869.320 lotluk işlem hacmiyle büyük bir paya sahip oldu.

Öte yandan Gülermak Ağır Sanayi GLRMK hisse fiyatı 20 Ocak itibarıyla140,80 TL seviyesinden işlem gördü.

GÜLERMAK KAÇ LOT VERDİ?

Gülermak Ağır Sanayi'nin halka arzı sırasında 32 milyon 300 bin lot dağıtıldı.

Her bir yatırımcıya 27 lot pay verildi.

Halka arz işlemine toplamda 595 bin 287 yatırımcı katıldı.

Yatırımcı başına ortalama 3 bin 375 TL değerinde bir pay dağıtımı gerçekleşti.