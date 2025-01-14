Gülermak halka arz ne zaman işlem görecek? Sonuçları ve lot miktarı duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

14 Ocak 2025 10:13 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:42

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Gülermak hissesinin sonuçları duyuruldu. GLRMK hisse kodu ile 8-9-10 Ocak aralığında talep toplayan şirketin ne zaman işlem göreceği merak konusu oldu. KAP tarafından halka arz sonuçları açıklandı.

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Yatırımcının gündeminde Gülermak Ağır Sanayi İnşaat hissesi yer aldı. SPK tarafından başvurusunun onaylanmasının ardından halka arz sonuçlarının açıklanacağı ve işlem göreceği tarih gündeme geldi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda sonuçlar yer aldı. GÜLERMAK HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? Hissenin borsada işlem görme tarihi henüz duyurulmadı. Sonuçları KAP'ta yer alırken önümüzdeki günlerde işlem görme tarihinin duyurulması bekleniyor. Sonuçlardan 1-2 gün sonra genel olarak işlem görme tarihi paylaşılıyor. GLRKMK 8-9-10 Ocak aralığında talep toplamıştı. GÜLERMAK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Sonuçlar Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda şöyle yayımlandı: Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.’nin (“Gülermak’’ veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 8-9-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.Halka arzda birim fiyat 125,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 32.300.000 TLnominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 6.460.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 4.845.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 32.300.000 TL nominal değerli payların 3,20 katına denk gelen 103.446.374 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, ek satış hariç, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,37 katı, Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılara tahsis edilen payların 11,98 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,91 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlgili Haberler Gülermak halka arz kaç lot verdi? İşte GLRMK halka arz sonuçları