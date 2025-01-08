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Gülermak halka arz talep topluyor! Hangi bankalardan alınacağı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
08 Ocak 2025 16:52 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 16:56
Gülermak halka arz talep topluyor! Hangi bankalardan alınacağı belli oldu

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde Gülermak Ağır Sanayi hissesi yer aldı. GLRMK kodu ile satışa çıkan hisse 8-9-10 Ocak aralığında talep toplayacak. Satın alınabilecek banka da netleşti.

Sermaye Piyasa Kurulu​ tarafından başvurusu onaylanan Gülermak Ağır Sanayi halka arzında talep toplama​ süreci başladı. 125,00 TL'den satışa çıkacak olan hisse Yıldız Pazar'da yer alacak.

GÜLERMAK HALKA ARZ​ HANGİ BANKALARDA VAR?

125,00 TL olan hisseyi satın almak isteyenler Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alabilecek. Hisse, katılım endeksine uygun olurken T1-T2 kullanılamaz olarak satışa çıkıyor.

Gülermak halka arz talep topluyor! Hangi bankalardan alınacağı belli oldu - 1. Resim

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ KAÇ LOT VERİR?

Hissenin lot miktarı netleşmedi. Talep toplama süreci sonrasında sonuçlarla beraber lot dağıtımı belli olacak. Olası miktar şöyle:

300 Bin katılım - 41 Lot (5125 TL)

700 Bin katılım - 18 Lot (2250 TL)

1.1 Milyon katılım - 12 Lot (1500 TL)

1.5 Milyon katılım - 9 Lot (1125 TL)

1.9 Milyon katılım - 7 Lot (875 TL)

2.3 Milyon katılım - 6 Lot (750 TL)

2.7 Milyon katılım - 5 Lot (625 TL)

3.1 Milyon katılım - 4 Lot (500 TL)

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Kaynak: TGRT Haber
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