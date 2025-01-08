Gülermak halka arz talep topluyor! Hangi bankalardan alınacağı belli oldu
Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde Gülermak Ağır Sanayi hissesi yer aldı. GLRMK kodu ile satışa çıkan hisse 8-9-10 Ocak aralığında talep toplayacak. Satın alınabilecek banka da netleşti.
Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Gülermak Ağır Sanayi halka arzında talep toplama süreci başladı. 125,00 TL'den satışa çıkacak olan hisse Yıldız Pazar'da yer alacak.
GÜLERMAK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
125,00 TL olan hisseyi satın almak isteyenler Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alabilecek. Hisse, katılım endeksine uygun olurken T1-T2 kullanılamaz olarak satışa çıkıyor.
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ KAÇ LOT VERİR?
Hissenin lot miktarı netleşmedi. Talep toplama süreci sonrasında sonuçlarla beraber lot dağıtımı belli olacak. Olası miktar şöyle:
300 Bin katılım - 41 Lot (5125 TL)
700 Bin katılım - 18 Lot (2250 TL)
1.1 Milyon katılım - 12 Lot (1500 TL)
1.5 Milyon katılım - 9 Lot (1125 TL)
1.9 Milyon katılım - 7 Lot (875 TL)
2.3 Milyon katılım - 6 Lot (750 TL)
2.7 Milyon katılım - 5 Lot (625 TL)
3.1 Milyon katılım - 4 Lot (500 TL)