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 | Erdem Avsar

Günay Teyze kimdir? 1 milyonluk soruyu açtırdı fenomen oldu

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan ve 1 milyonluk soruyu açtıran 150 bin takipçili Muğlalı Günay Teyze, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Günay Teyze kimdir? 1 milyonluk soruyu açtırdı fenomen oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 17:15

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’e ilginç bir yarışmacı katıldı.

’nın sunduğu programda 1 milyon değerindeki soruyu açtıran Muğlalı Günay Teyze, yarışmaya damga vurdu.

Günay Teyze, kısa sürede sosyal medyanın da ilgi odağı oldu.

Günay Teyze kimdir? 1 milyonluk soruyu açtırdı fenomen oldu

MUĞLALI GÜNAY TEYZE KİMDİR?

75 yaşındaki Günay Karataş, doğal ürünler üreterek sosyal medyada içerik paylaşıyor.

Ev yapımı turşudan bulgura, ekmek ve tarhanadan erişteye kadar elleriyle hazırlayıp kargoyla Türkiye’nin dört bir yanına ürünler gönderiyor.

Her işe kendi koşan ve yardımcısı olmayan Karataş, azmiyle de takdirleri üzerine topladı.

Günay Karataş’ın Instagram’da da 150 binden fazla takipçisi var.

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ETİKETLER
#muğla
#Oktay Kaynarca
#sosyal-medya
#Kim Milyoner Olmak İster
#Günay Teyze
#İçeerik Yaratıcı
#Aktüel
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