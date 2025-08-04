Günay Teyze kimdir? 1 milyonluk soruyu açtırdı fenomen oldu

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’e ilginç bir yarışmacı katıldı.

Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda 1 milyon değerindeki soruyu açtıran Muğlalı Günay Teyze, yarışmaya damga vurdu.

Günay Teyze, kısa sürede sosyal medyanın da ilgi odağı oldu.

MUĞLALI GÜNAY TEYZE KİMDİR?

75 yaşındaki Günay Karataş, doğal ürünler üreterek sosyal medyada içerik paylaşıyor.

Ev yapımı turşudan bulgura, ekmek ve tarhanadan erişteye kadar elleriyle hazırlayıp kargoyla Türkiye’nin dört bir yanına ürünler gönderiyor.

Her işe kendi koşan ve yardımcısı olmayan Karataş, azmiyle de takdirleri üzerine topladı.

Günay Karataş’ın Instagram’da da 150 binden fazla takipçisi var.