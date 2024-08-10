Gündoğdu Gıda halka arzının başvurusu SPK tarafından onaylandı

10 Ağustos 2024 18:22 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 18:27

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından Gündoğdu Gıda halka arzının başvurusu onaylanırken hisse kodu ve katılım endeksine uygunluğu merak konusu oldu. Hisse 35,00 TL'den satışa çıkacak.

GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Hissenin talep toplama tarihi henüz duyurulmazken birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor. Talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle beraber işlem görecek.

GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ FİYATI VE KODU NEDİR?

10,000,000 pay dağıtımı yapacak olan hisse 35,00 TL'den satışa çıkarken kodu henüz duyurulmadı. Şirket, Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkarken tarihi belli olmadı.

Tamamı eşit dağıtım olurken büyüklüğü 350 Milyon TL, açıklığı %25,64 olarak belirlendi.