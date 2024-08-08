Halka arz sonuçlarının açıklandığı Bahadır Kimya'nın kaç lot verdiği netleşti

08 Ağustos 2024 11:43 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:57

Sermaye Piyasa Kurulu, BAHKM koduna sahip olan hissenin başvurusunu onaylarken KAP tarafından sonuçları da duyuruldu.

Eşit dağıtım yapan şirket, 51 TL'den halka arz olurken katılım endeksine uygun değil olarak belirlendi.

BAHADIR KİMYA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KAP'ta yer alan bilgilere göre sonuçların açıklaması şöyle oldu:

"Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Bahadır Kimya") paylarının halka arzında 5-6-7 Ağustos 2024 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 16.000.000 TL nominal değerli B grubu payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. üBu çerçevede, Bahadır Kimya paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,4 katı 27.560.198 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 4,0 katı 25.720.036 TL nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 1,7 katı 2.647.100 TL nominal talep toplanmıştır. Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,5 katı 55.927.334 TL nominal talep toplanmıştır.

Bahadır Kimya 816.000.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 16.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 373.692 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 70 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 4 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 373.766 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %50, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10 olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAHKM HİSSE KAÇ LOT VERDİ 2024?

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan sonuçlara göre Bahadır Kimya, 373.766 katılım ile 43 Lot (2193 TL) dağıttı.

BAHADIR KİMYA HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

51 TL'den satışa çıkan hisse, 5-6-7 Ağustos tarihlerinde talep toplamıştı. Talep toplama işlemlerinin ardından Ana Pazar'da BAHKM hisse kodu ile satışa çıkacak.

Satın almak isteyenler Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile alabilirken katılım endeksine uygun olmadığı açıklandı.