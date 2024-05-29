Güney Kore - Türkiye Milletler Ligi Filenin Sultanları voleybol maçı 1 Haziran'da yapılacak

29 May 2024 22:02 - Güncelleme : 29 May 2024 22:04

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ABD etabında mücadelelerine devam ediyor.

Dünya sıralamasında 1 numarada yer alan ve son VNL şampiyonu olan Türkiye, Arlington, Teksas'ta 4. Grup'ta ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile karşılaşacak.

Güney Kore ile yapacakları maç ise 1 Haziran'da oynanacak.

2024 Milletler Ligi'nin ilk haftasında Antalya'da gerçekleştirilen maçlarda, Türkiye ilk olarak Japonya'ya 3-2 yenildi.

Son olarak Fransa'yı 3-0 mağlup ederek ilk haftayı 7 puanla tamamladı.

İkinci haftada ise Filenin Sultanları, Almanya ile 29 Mayıs'ta, Sırbistan ile 31 Mayıs'ta ve ABD ile 2 Haziran'da karşılaşacak.

Güney Kore maçı ise 1 Haziran'da oynanacak. Türkiye, bu maçta da galibiyet hedefliyor.