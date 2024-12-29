Güney Kore uçak kazasında kaç kişi öldü? Uçak iniş sırasında pisten çıktı

29 Aralık 2024 11:18 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:40

Tayland'ın Bangkok şehrinde kalkan uçak Güney Kore'ye inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarptı. 175 yolcu ve 6 mürettabatı taşıyan uçakta çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Açıklanan ilk bilgilere göre Güney Kore uçak kazasında 124 kişi öldü.

Güney Kore'deki uçak kazasının ardından bir pistten çıkma olayı daha! 176 yolculu uçakta panik anları

Güney Kore'deki uçak kazasının ardından bir pistten çıkma olayı daha! 176 yolculu uçakta panik anları

Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı uçak, Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvarlara çarptı.

Vatandaşlar tarafından Güney Kore​ uçak kazasında kaç kişinin öldüğünü araştırmaya başladı.

GÜNEY KORE UÇAK KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Güney Kore İtfaiye Teşkilatı tarafından açıklanan bilgilere göre 175 yolcu, 6 mürettabatı taşıyan uçakta sadece 2 kişinin canlı kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan 2 kişinin durumlarının ağır olduğu, 124 kişinin ise cesedine ulaşıldığı açıklandı.

GÜNEY KORE UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

Güney Kore'de yaşanan uçak kazasının neden meydana geldiği ile ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

Kazanının kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Uçağın sahibi olan Jeju Air ise yaptığı açıklamada şirket içi acil durum ilan ettiklerini ve "Kaza nedeniyle zarar gören herkesten ve kamuoyundan özür dileriz" dedi.