Güney Kore'deki uçak kazasının ardından bir pistten çıkma olayı daha! 176 yolculu uçakta panik anları

29 Aralık 2024 11:16 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:28

Uçak kazaları peş peşe geldi. Güney Kore'deki facianın ardından Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı.

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Güney Kore'de pistten çıkarak, duvara çarpan korkunç uçak kazasının ardından korkutan bir haber de Sandefjord Havalimanı​'ndan geldi. Norveç'teki Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam​'a gitmek üzere havalanan uçakta yüksek bir ses duyulması paniğe neden oldu. Uçak, Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.

PİSTTEN ÇIKTI ÇİMENLİK ALANA KAYDI

Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

GÜNEY KORE'DE NE OLMUŞTU?

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air hava yolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

İniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. Kazada ilk belirlemelere göre 122 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını aktardı.

Ulusal televizyonlarda yayınlanan görüntülerde gövdesi üzerinde piste inmeye çalışan uçağın yavaşlayamadığı ve pistin sonundaki duvara çarptığı görüldü.