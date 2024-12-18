Günler ne zaman uzar? En uzun gece bu hafta olacak

18 Aralık 2024 13:49 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 13:51

Aralık ayına girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından günlerin ne zaman uzayacağı merak edilmeye başlandı. Kuzey Yarım Küre'de günler 21 Aralık tarihinden itibaren uzamaya ve geceler kısalmaya başlayacak.

En uzun gece ne zaman? O tarihten sonra günler uzayacak

En uzun gece ne zaman? O tarihten sonra günler uzayacak

Günlerin ve gecelerin uzunluğu yılın çeşitli dönemlerinde gerçekleşen ekinoks olayına bağlı bir şekilde değişiklik gösteriyor.

Aralık ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından günlerin ne zaman uzayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

GÜNLER NE ZAMAN UZAR?

Her yıl 21 Aralık​ tarihinde güneş ışınları Oğlan Dönencesine dik gelir. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de günler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. Bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

Güneş ışınlarının en büyük açıyla düştüğü bugünlerde yarımküreye göre gündüzlerin ve gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihler gerçekleşir.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

21 Aralık tarihinde Kuzey Yarım Küre'de kış başlangıcı yaşanırken, Güney Yarım Küre'de ise yaz başlar. Kuzey Yarım Küre'de artık gündüzler uzamaya başlarken geceler ise kısalır.

Türkiye'nin de bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece ise 21 Aralık tarihinde yaşanır.

21 Aralık 2024 tarihinde Türkiye'nin en kuzeyindeki yer alan Sinop ve Kastamonu'da gece daha uzun sürerken en güneyindeki Hatay ve Mersin'de ise daha kısa sürecek.