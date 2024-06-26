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Gürcistan’ın Portekiz’i yenmesi sonrası Türkiye yenilirse turnuvadan eleniyoruz

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
26 Haziran 2024 23:37 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 23:42
Gürcistan’ın Portekiz’i yenmesi sonrası Türkiye yenilirse turnuvadan eleniyoruz

Türkiye A Millî Futbol Takımımız, Portekiz karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası turnuvada kritik bir duruma geldi. Gürcistan'ın Portekiz'i yenmesi durumunda, Türkiye'nin Çekya karşısında alacağı sonuç büyük önem taşıyor.

Türkiye, F Grubu'ndaki bir sonraki maçında Çekya'yı yenmesi halinde gruptan ikinci olarak çıkma şansını elde edecek.

Ancak, berabere kalması durumunda ve Gürcistan'ın Portekiz'i yenmesi halinde Türkiye turnuvadan elenecek.

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Türkiye A Millî Futbol Takımımız turnuvanın ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu.

Bu akşam oynanan Çekya maçında ise Türkiye galip gelirse gruptan ikinci olarak çıkabilecek.

Berabere kalınır ve Gürcistan Portekiz'i yenerse turnuvadan eleniyoruz. 

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F GRUBU PUAN DURUMU NASIL?

F Grubu'ndaki puan durumu şu şekilde:

1- Portekiz / 6 puan

2- Türkiye / 3 puan

3- Çekya / 1 puan

4- Gürcistan / 1 puan

Türkiye'nin Çekya karşısında kazanması hayati önem taşıyor.

Aksi takdirde, turnuvaya veda etme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Bu kritik maçta millî takımımızın nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak: TGRT Haber
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