Gürcistan’ın Portekiz’i yenmesi sonrası Türkiye yenilirse turnuvadan eleniyoruz

26 Haziran 2024 23:37 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 23:42

Türkiye, F Grubu'ndaki bir sonraki maçında Çekya'yı yenmesi halinde gruptan ikinci olarak çıkma şansını elde edecek.

Ancak, berabere kalması durumunda ve Gürcistan'ın Portekiz'i yenmesi halinde Türkiye turnuvadan elenecek.

EURO 2024'TE TÜRKİYE NE OLURSA KAZANIR? ELENİR?

Türkiye A Millî Futbol Takımımız turnuvanın ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu.

Bu akşam oynanan Çekya maçında ise Türkiye galip gelirse gruptan ikinci olarak çıkabilecek.

Berabere kalınır ve Gürcistan Portekiz'i yenerse turnuvadan eleniyoruz.

F GRUBU PUAN DURUMU NASIL?

F Grubu'ndaki puan durumu şu şekilde:

1- Portekiz / 6 puan

2- Türkiye / 3 puan

3- Çekya / 1 puan

4- Gürcistan / 1 puan

Türkiye'nin Çekya karşısında kazanması hayati önem taşıyor.

Aksi takdirde, turnuvaya veda etme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Bu kritik maçta millî takımımızın nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.