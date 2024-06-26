Volkspark Stadı'nda oynanan Türkiye - Çekya maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
26 Haziran 2024 22:55 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 22:56
Çekya - Türkiye maçı heyecanlı bir bekleyişin ardından başladı. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda takımımız bir üst tura çıkmaya çalışıyor. Peki, Türkiye Çekya maçını kim yönetiyor? İşte detaylar...
EURO 2024’te bu akşam gruptan çıkmaya çalışan A Milli Takım, Çekya ile karşı karşıya.
Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na Gürcistan'a karşı zafer kazanan milli takımımız, ikinci maçta ise Portekiz’e mağlup oldu.
F Grubu’nda yer alan A Milli Takım, Çekya'ya karşı oynadığı maçı kazanırsa adını üst tura yazdıracak.
ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇINI KİM YÖNETİYOR?
Çekya - Türkiye karşılaşması Volkspark Stadı’nda oynanıyor.
Mücadeleyi Rumen hakem Kovas yönetiyor.
ÇEKYA - TÜRKİYE İLK 11'LERİ KİM?
Türkiye:
Mert Günok
Mert Müldür
Merih Demiral
Samet Akaydin
Ferdi Kadıoğlu
Kaan Ayhan
İsmail Yüksek
Kenan Yıldız
Hakan Çalhanoğlu
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Çekya:
Stanek
Holes
Hranac
Coufal
Barak
Chytil
Provod
Jurasek
Krejci
Hlozek
Soucek
Kaynak: TGRT Haber