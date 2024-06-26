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Volkspark Stadı'nda oynanan Türkiye - Çekya maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiyor

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
26 Haziran 2024 22:55 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 22:56
Volkspark Stadı&#039;nda oynanan Türkiye - Çekya maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiyor

Çekya - Türkiye maçı heyecanlı bir bekleyişin ardından başladı. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda takımımız bir üst tura çıkmaya çalışıyor. Peki, Türkiye Çekya maçını kim yönetiyor? İşte detaylar...

EURO 2024’te bu akşam gruptan çıkmaya çalışan A Milli Takım, Çekya ile karşı karşıya.

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na Gürcistan'a karşı zafer kazanan milli takımımız, ikinci maçta ise Portekiz’e mağlup oldu.

F Grubu’nda yer alan A Milli Takım, Çekya'ya karşı oynadığı maçı kazanırsa adını üst tura yazdıracak.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇINI KİM YÖNETİYOR?

Çekya - Türkiye karşılaşması Volkspark Stadı’nda oynanıyor.

Mücadeleyi Rumen hakem Kovas yönetiyor.

A Milli Takım, EURO 2024'te kader maçına çıkıyor; Türkiye, grup ikinciliği için Çekya ile karşı karşıya geliyor

ÇEKYA - TÜRKİYE İLK 11'LERİ KİM?

Türkiye:

Mert Günok

Mert Müldür

Merih Demiral

Samet Akaydin

Ferdi Kadıoğlu

Kaan Ayhan

İsmail Yüksek

Kenan Yıldız

Hakan Çalhanoğlu

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Çekya:

Stanek

Holes

Hranac

Coufal

Barak

Chytil

Provod

Jurasek

Krejci

Hlozek

Soucek

 

Kaynak: TGRT Haber
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