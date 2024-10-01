Güvenilir gıdada yeni dönem bugün anlatılacak

01 Ekim 2024 08:54 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 08:56

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün saat 10.00’da Güvenilir Gıdada Yeni Dönem konulu basın toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, gıdada taklit-tağşiş yapan işletmelere ilişkin kamuoyu duyurusunda yeni sistem anlatılacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı​, sağlıklı ve güvenilir gıda için bitki ve hayvan sağlığına yönelik son dönemde yeniliklere imza attı. Bugün İstanbul’da yapılacak olan basın toplantısında Güvenilir Gıdada Yeni Dönem ile ilgili bilgi verilecek.

GÜVENİLİR GIDA NEDİR?

Güvenilir gıda; insan sağlığına zarar vermeyen, besin değeri yüksek ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan gıdaların tümünü ifade eder. Güvenilir gıdalar, üretimden tüketime kadar geçen sürede standartlara uygun bir biçimde denetlenir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ GÜVENİLİR GIDA İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güvenilir gıda için bitki ve hayvan sağlığına yönelik; bazı bitki koruma ürünlerinin yasaklanması, kalıntıyla mücadele, şap hastalığına karşı aşılama sayısının üçe çıkarılması, veteriner yol kontrol istasyonlarının hizmete alınması gibi düzenlemeler hayata geçirildi.

GÜVENİLİR GIDA NASIL SAĞLANIR?

Tarım ve Hayvancılıkta İyi Uygulamalar: Güvenilir gıda kaliteli ham madde ile başladığından güvenilir gıda sağlamada ilk adım tarım ve hayvancılıkta iyi uygulamalarla başlar.

Üretim Sürecinde Hijyen: Gıdaların işlenmesi ve paketlenmesi sürecinde hijyen kurallarına uyulması insan sağlığı için öneme sahiptir.

Denetim ve Sertifikasyon: Güvenilir gıda temini için üretilen gıdaların bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmesi gerekir.

Tüketici Bilinci: Tüketiciler de gıda güvenirliği konusunda bilinçli davranmalı ve standartlara uygun besin değerini kaybetmemiş ürünleri tercih etmesi gerekir.

GÜVENİLİR GIDA NASIL KONTROL EDİLİR?

Güvenilir gıdaları kontrol etmek için; gıda niteliği, saklama koşulları, üretim süreci, özel saklama koşulları ve işletmenin kayıt/onay numarasını gösteren Türk Gıda Mevzuatına uygun etiketlerine bakılarak ürün alınmalıdır.

GIDALARIN GÜVENİLİR OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE NEDİR?

Güvenilir Gıda Sertifikası, gıda tedarik sürecindeki ürünlerin besin değerini kaybetmediğini ve sağlık açısından bir sakınca oluşturmadığını gösterir.

IFS Uluslararası Gıda Sertifikası olarak bilinen belge global anlamda gıda ürünlerinin tüketime uygun olduğunu gösterir.