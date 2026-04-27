Aktüel


 Safa Keser

Güvenlik ve tasarruf için düzenli kombi bakımı şart

Kombilerin verimli ve güvenli çalışması için düzenli bakım büyük önem taşıyor. Doğru ayarlar ve zamanında yapılan kontroller hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de olası risklerin önüne geçiyor.

Güvenlik ve tasarruf için düzenli kombi bakımı şart
27.04.2026
11:01
27.04.2026
11:01

İklimlendirme sektörünün güçlü markalarından Baymak, kombi bakımında da kullanıcılara güvenli, konforlu ve verimli bir deneyim sunuyor. Baymak, alanında uzman yetkili servisleriyle profesyonel standartlardaki bakım hizmeti sağlayarak cihazların güvenli, verimli ve uzun ömürlü şekilde çalışmasını destekliyor.

Evlerde kombi kullanımı artarken, enerji tüketimi ve güvenlik konuları da her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Doğru koşullarda kombi kullanımı, hem konforlu ve güvenli bir ısınma sağlıyor hem de doğalgaz faturalarında önemli ölçüde tasarruf imkanı sunuyor. İklimlendirme sektöründe yarım asrı aşan uzmanlığıyla Baymak, tüketicileri bilinçli kombi kullanımı konusunda bilgilendirerek, güvenli ve verimli ısınmayı destekliyor.

Baymak uzmanları kombi kullanımına yönelik şu konulara dikkat çekiyor: İlk olarak uzmanlar kış aylarında ideal oda sıcaklığının 20–22°C olması gerektiğinin altını çiziyor. Kombinin daha yüksek sıcaklıklarda çalıştırılması enerji tüketimini artırıyor ve gereksiz maliyetlere yol açıyor. Petek sıcaklığının 55 - 65°C arasında ayarlanması ise hem konforlu bir ısınma sağlıyor hem de verimli bir enerji kullanımı sunuyor. Kullanıcıların yaşam alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun ayarları belirlemeleri gerekiyor.

Kombilerin verimli ve güvenli çalışabilmesi için düzenli bakım büyük önem taşıyor. Yılda en az bir kez, tercihen de kış başlamadan önce yapılan kombi bakımı; cihaz performansını artırıyor, arıza risklerini azaltıyor ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Düzenli bakım uygulamaları, olası gaz kaçakları ve karbon monoksit risklerinin önüne geçilmesine katkı sunuyor.

Güvenlik ve tasarruf için düzenli kombi bakımı şart

Baymak, kombi bakımında güvenli, konforlu ve verimli bir deneyim sunarak kullanıcıların enerji tasarrufu yapmasına ve güvenliğini sağlamasına yardımcı oluyor.
Kış aylarında ideal oda sıcaklığı 20–22°C, petek sıcaklığı ise 55 - 65°C olmalıdır.
Kombilerin verimli ve güvenli çalışabilmesi için yılda en az bir kez, tercihen kış başlamadan önce düzenli bakım yapılmalıdır.
Enerji tasarrufu için peteklerin önü kapatılmamalı, odalar uzun süre havalandırılmamalı ve evde olunmayan zamanlarda kombi daha düşük sıcaklıkta çalıştırılmalıdır.
Kombi kullanımında güvenlik için bacalı cihazların baca kontrolleri düzenli yapılmalı, kombi alanları havalandırılmalı ve yetkisiz kişiler müdahale etmemelidir.
Kombi arızalarında olası risklerin önüne geçilmesi için mutlaka yetkili servislere başvurulmalıdır.
Periyodik Bakımı İhmal Etmeyin

sağlamak için kullanıcı alışkanlıkları da belirleyici rol oynuyor. Peteklerin önünün kapatılmaması, odaların uzun süre havalandırılmaması ve gece saatlerinde ya da evde olunmayan zamanlarda kombinin daha düşük sıcaklıkta çalıştırılması enerji verimliliğini artırıyor. Termostatik vana ve oda termostatı kullanımı ise gereksiz enerji tüketiminin önüne geçiyor ve doğalgaz faturalarını düşürüyor.

Kombi kullanımında güvenlik konusu da en az tasarruf kadar önem taşıyor. Bacalı cihazların baca kontrollerinin düzenli olarak yapılması, kombi bulunan alanların yeterince havalandırılması ve cihazlara yetkisiz kişilerin müdahale etmemesi hayati önem taşıyor. Olası risklerin önüne geçilmesi için kombi arızalarında mutlaka yetkili servislere başvurulması gerekiyor.

Bu çerçevede; Türkiye genelindeki yaygın yetkili servis ağı ve “Tek Seferde Tam ve Mutlak Çözüm” anlayışıyla Baymak, kullanıcılarının deneyim standardını yükseltiyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
