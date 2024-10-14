Güzel Aşklar Diyarı dizisinden Hakim Alaca ayrılıyor

14 Ekim 2024 11:23 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:29

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinde yer alan Hakim Alaca karakterinin diziden ayrılacağına dair iddiaların ardından seyirciler Halil Ergün diziden ayrıldı mı, neden araştırmaya başladı.

Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül ve Meltem Cumbul gibi isimlerin yer aldığı Güzel Aşklar Diyarı dizisinde Hakim Alaca karakteri seyirci tarafından ilgi çekti.

Güçlü oyuncu kadrosu olan dizi yayınlandığı ilk günden beri sevilerek takip ediliyor.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI HAKİM ALACA DİZİDEN AYRILDI MI?

Pazartesi günleri yayınlanan dizide Hakim Alaca karakterini Halil Ergün oynuyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ergün diziden ayrılacak. Altuntaş'ın kanalına verdiği röportajda şu ifadeler yer aldı:

“Dizinin en baştaki hikayesinde babam beni başkasıyla evlendirmiş, asıl sevgilim Selma’ydı. (Güneri) Sonra kaldırdılar neden onu bilmiyorum. Senaryosunun oturması lazım. İki kadın yazar vardı, şimdi başka yazarlar var. Her türlü katkıya hazırım ama kendimi de zorlamam”

GÜZEL AŞKLAR DİYARI OYUNCU KADROSU

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide yer alan isimler şöyle:

Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik.