Güzel Aşklar Diyarı Kapadokya'da çekiliyor

27 Eylül 2024 13:24 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 13:38

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı yayınlandığı günden beri sevilerek izleniyor. İlk bölümü tekrar tekrar yayınlanırken seyirciler dizinin nerede çekildiğini de araştırmaya başladı.

Yaz aylarının sona ermesiyle birçok yeni dizi yayın hayatına başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerine çekenlerden bir tanesi de Güzel Aşklar Diyarı oldu.

Oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu ve konusu da bir diğer merak konusu oldu.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI NEREDE ÇEKİLDİ?

Sevilerek takip edilen dizinin çekimleri genel olarak Kapadokya​'da gerçekleşirken Karadeniz​ ve Diyarbakır​ gibi illerimizde de çeşitli sahneler çekiliyor.

Dizinin ilk bölümündeki sahneler beğeni toplarken sosyal medyada da yorum yapıldı.

KONUSU NEDİR?

Kanal D​'de yayınlanan dizinin konusu seyircinin ilgisini çekti. Tıp fakültesini yeni bitiren ve İzmir'de yaşayan Deniz, sevgilisi olan Arhan'ın ailesiyle tanışmak için Kapadokya'ya gidiyor.

Evlenmek isteyen ikilinin düğününde yaşananları konu olarak ele alan dizide Alaca'nın ailesi ile yaşanan kargaşada yer alıyor.

OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda yer alan bazı oyuncular şöyle:

Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi pazartesi günleri 20.00'da ekranlara geliyor. Dizi, her hafta yeni bölümlerini izleyici ile buluşturmaya devam ediyor.