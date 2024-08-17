Hababam Sınıfı'nda Bacaksız rolünü oynayan Tuncay Akça hayatını kaybetti! Ölüm nedeni açıklandı

17 Ağustos 2024 13:28 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 13:44

Bir dönemlerin unutulmaz filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı'nda Bacaksız rolü ile bilinen ünlü oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti.

Vatandaşlar tarafından ünlü oyuncunun neden öldüğü ve cenaze töreninin nerede düzenleneceği merak ediliyor.

HABABAM SINIFI BACAKSIZ TUNCAY AKÇA ÖLDÜ MÜ?

Menajer Kıvanç Terzioğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Hababam Sınıfı'nda Bacaksız karakterini oynayan Tuncay Akça'nın hayatını kaybettiği açıkladı.

Terzioğlu'nun açıklamasında "Hababam Sınıfı'nın değerli oyuncusu Tuncay Akça'yı kaybettik. Ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

HABABAM SINIFI BACAKSIZ TUNCAY AKÇA NEDEN ÖLDÜ?

Tuncay Akça'nın kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtaramadığı açıklandı.

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

Tunçay Akça, 16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi.

Oyunculuk hayatına ilk olarak 1975 yılında Bizim Aile adlı filmde rol alarak başladı.

Daha sonra Hababam Sınıfı serisinde oynadığı Bacaksız lakaplı öğrenci rolü ile adını geniş kitlelere duyurdu.

1995-2002 yılları arasında yayınlanan Bizimkiler adlı dizide Manav Adem rolünü üstlendi.

2004 yerel seçimlerinde İstanbul Belediye Meclis Üyeliğine, 2009 Mart yerel seçimlerinde ise İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday oldu.

Milyarder, Seyyar Kamil, Japon İşi, Varyemez, Çiçek Taksi, Şaban ile Şirin, Eyvan Babam, Yeşil Elma, Hababam Sınıfı Merhaba, Cennet Mahallesi, Hababam Sınıfı Askerde, Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Tatlı Bela, yalancı Yarım, Yol Arkadaşım, Hababam Sınıfı Yeniden ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda da rol almıştır.