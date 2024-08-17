Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı olarak bilinen Tuncay Akça'dan acı haber!
Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı olarak bilinen Tuncay Akça'dan acı haber geldi. 60 yaşındaki efsane oyuncu İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı olarak bilinen Tuncay Akça'dan acı haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu duyurdu. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Akça'nın eşi yaşadıkları acı anı anlattı.
HABABAM SINIFI'NIN BACAKSIZ'I OLARAK BİLİNEN TUNCAY AKÇA HAYATINI
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça'nın ölüm haberi yakınlarını yıktı.
Eşi sabah kalktığında Tuncay Akça‘nın yatakta hareketsiz yattığını fark etti.
Akça'nın evine gelen sağlık ekipleri oyuncunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Efsane oyuncunun cenazesi ikindi namazını müteakip Üsküdar Şakir'in Camii'nde kılınacak.
TUNCAY AKÇA KİMDİR?
İlk kez Hababam Sınıfı ile kamere karşısına geçen Tuncay Akça, Bacaksız lakabıyla hafızalara kazınmıştı.
Ardından Yol adlı filimde Yusuf karakterini oynayan Akça, dizi sektörüyle 90'lı yıllarda tanıştı.
1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüyle yeniden kamera karşısına geçti.