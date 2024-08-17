Aydemir Akbaş'ın çocuk sahibi olamadı! Nedeni ise hayranlarını kahretti

17 Ağustos 2024 09:08 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 09:29

Günlerdir yoğun bakımda olan Aydemir Akbaş, 16 Ağustos 2024 yılında vefat etti.

Türk sinema tarihine damga vuran Akbaş'ın gençlik fotoğrafları ve hayat hikayesi ise yeniden gündem oldu.

AYDEMİR AKBAŞ'IN ÇOCUK SAHİBİ OLAMADI!

56 yıl Beyhan Abaş ile evli olan Aydemir Akbaş, Arnavut göçmenidir.

Galatasaray Lise'sinde okuduğu yıllarda tiyatroya özen duyan Akbaş, sahnelere çıkmaya başladı.

İbrahim Tatlıses ile olan dostluğu ile kısa sürede tanına yüz olan Akbaş'ın eşi Beyhan Abaş'ın çocuğu olmadı.

Nedenini ise Akbaş, yıllar sonra açıkladı.

İlk çocuklarının prematüre olduğunu duyuran Akbaş, eşinin yıllar önce kedilerden insanlara geçen 'toxoplasma' isimli bir enfeksiyondan kaynaklı yakalandığı hastalık nedeniyle çocuklarının olmadığını açıkladı.

Dünyada ilk kez kendi eşinde bu hastalığın olduğunu ifade eden Aydemir Akbaş, bu konuda üzgün olduğunu ancak eşini çok sevdiğini belirtti.