Hac kesin kayıt işlemlerinin yapılacağı tarih belli oldu

01 Kasım 2024 08:48 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 08:51

2025 Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda hacı adaylarının katılımı ile çekildi. Hacı olmaya hak kazanan vatandaşlar kesin kayıt işlemlerinin yapılacağı tarihe odaklandı.

2025 hac kura sonuçları ne zaman, nasıl öğrenilir? Çekiliş bugün gerçekleşti

2025 hac kura sonuçları ne zaman, nasıl öğrenilir? Çekiliş bugün gerçekleşti

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan 2025 hac kura sonuçları e-Devlet’te erişime açıldı. 1 milyon 849 bin 584 kişinin yer aldığı çekilişte Türkiye’den 84 bin 942 kişi hac ibadetini yerine getirme fırsatı yakalayacak.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hacı olmaya hak kazanan vatandaşların kesin kayıt işlemleri 4 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

2025 HACCA GİDİŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, İlk hac kafilesinin 29 Nisan 2025 tarihinde, son kafilenin ise 31 Mayıs 2025'te ulaşacağını ifade etti.

Bircan, Hac farizasının yerine getirilmesinin ardından 11 Haziran'da yurda dönüşlerin başlayacağını duyurdu.