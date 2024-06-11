Hacı Sabancı'dan Uzay adında oğlu olduğunu iddia eden F.D. için açıklama geldi

11 Haziran 2024 17:35 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:36

Kendisine babalık davası açan F.D. adlı bir kadının iddialarının ardından Hacı Sabancı'nın avukatı konu ile ilişkin açıklamada bulundu. Son günlerin gündeminde yer alan Uzay isimli çocuk ve babalık davasının ardından Sabancı'nın avukatından cevap geldi.

HACI SABANCI'NIN OĞLU OLDUĞU İDDİA EDİLEN UZAY KİMDİR?

Odatv'nin iddialarına göre Hacı Sabancı'nın 2010 yılında tanıştığı ve en son 2020'de görüştüğü F.D. isimli bir kadın, Uzay adında bir çocuk için Sabancı'ya babalık davası açtığı iddia edildi.

Sosyal medyada da konuşulan konu hakkında Hacı Sabancı'nın avukatından açıklama geldi. Konu ile ilişkin açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Değerli Kamuoyu, Müvekkilim sayın Hacı Sabancı, Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır. Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır. İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız. Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız. Müvekkilim Hacı Sabancı’nın gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır."