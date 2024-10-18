Hadise ile ilişkisi olduğu iddia edilen Şenol Sönmez'in yönettiği dizi ve filmler

18 Ekim 2024 10:31 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:41

Son zamanlarda Hadise'nin özel hayatı sevenleri tarafından araştırılırken yönetmen Şenol Sönmez ile görüntülendi. Çekilen fotoğraflarına ardından Şenol Sönmez ile Hadise sevgili mi iddiaları da arttı.

Hadise yeni sevgilisi Şenol Sönmez ile ilk kez görüntülendi!

Hadise yeni sevgilisi Şenol Sönmez ile ilk kez görüntülendi!

Başarılı sanatçı Hadise​'nin Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile beraber olduğu iddia edilirken magazin gündeminde yer aldı.

Ünlü şarkıcı, ilk oyunculuk​ deneyimini Esas Oğlan dizisinde yaşadı. Dizinin yönetmenliğini ise Şenol Sönmez yapıyor.

ŞENOL SÖNMEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

28 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da doğan isim İstanbul Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü'nden mezun oldu.

Tarkan Karlıdağ’ın yanında reji asistanı olarak kariyerine başlayan isim İbo Şov programında yönetmen yardımcısı olarak görev aldı.

Yönetmenlik kariyerine 2006 senesinde Doktorlar dizisi ile başlayan Sönmez, Gönül Salıncağı, Unutulmaz, Gönül Ferman Dinlemiyor, Kirli Beyaz, İffet’e, Osmanlı Tokadı, Huzur Sokağı, Mutluluk Zamanı, Kâğıt Ev gibi projelerde yer aldı.

En son Hadise, Seda Bakan ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı Esas Oğlan dizisinde yönetmenlik yaptı.

ŞENOL SÖNMEZ YÖNETTİĞİ DİZİ VE FİLMLER

Sönmez'in yönettiği projeler arasında Seni Kalbime Sakladım, Sana Söz, Kâğıt Ev, Çatı Katı Aşk, Zalim İstanbul, Ağlak Arif, Aşk Ağlatır, Leke, Gülperi, Öldür Beni Sevgilim, Kız Babası, Mutluluk Zamanı, Kiralık Aşk, Son Destan, Tutar mı Tutar, Hayat Öpücüğü, Bedel, Urfalıyam Ezelden, Osmanlı Tokadı, Köstebekgiller, Huzur Sokağı, İffet, Kirli Beyaz, Gönül Ferman Dinlemiyor, Unutulmaz, Teyzanne, Rina, Gece Gündüz, Dedektif Biraderler, Gönül Salıncağı, Doktorlar yer alıyor.

HADİSE İLE ŞENOL SÖNMEZ SEVGİLİ Mİ?

Seda Bakan ve Şükrü Özyıldız ile beraber Esas Oğlan dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hadise'nin, dizinin yönetmeni olan Şenol Sönmez ile ilişkisi olduğu iddia edildi.

İkilinin Gelin Takımı filminin galasında birlikte görüntülenmeleri ise iddiaları güçlendirdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre çift, 2 aydır gözlerden uzak ilişki yaşıyor. Şu an için ikiliden herhangi bir paylaşım ve açıklama gelmedi.