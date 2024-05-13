13 May 2024 09:51 - Güncelleme : 13 May 2024 10:28

Uzun süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan sosyal medya hesabı üzerinden "Anne gözü, anne yüreği" notuyla hastaneden fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafın ardından ünlü oyuncunun takipçileri neden hastanede olduğunu araştırmaya başladı.

Hafsanur Sancaktutan ön çapraz bağı ve menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat oldu.

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden "Merak Etmeyin, her şey yolunca. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum" ifadelerini kullandı.

Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmişti.

Aslen Rizeli olan ünlü oyuncu küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başlamıştır.

2018 yılında rol aldığı Gülperi dizisi ile ismini geniş kitlelere duyurmuştur.

Başarılı oyuncunun rol aldığı dizi ve filmler ise şunlar:

Gülperi (2018-2019)

Aşk Ağlatır (2019)

Son Yaz (2021)

Darmaduman (2022)

Dünyayla Benim Aramda (2022)

Ya Çok Seversen (2023)