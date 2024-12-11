Hafta sonu hava nasıl olacak? Dondurucu soğuklar kapıda

11 Aralık 2024 08:26 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 08:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava durumu tahmin raporunda 45 il için yağış uyarısı verdi. Balkanlar’dan gelen soğuk hava etkisiyle sıcaklıklar 10 derecenin altına gerileyecek.

Yağmur ve soğuk hava çok sert geliyor! Meteoroloji 45 il için uyardı | 11 Aralık 2024 hava durumu tahminleri

Yağmur ve soğuk hava çok sert geliyor! Meteoroloji 45 il için uyardı | 11 Aralık 2024 hava durumu tahminleri

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlerde, 45 il için yağış uyarısı verilirken, yağış bazı bölgelerde karla karışık yağmur veya kar​ şeklinde olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara​, Ege​, Batı Akdeniz, İç Anadolu kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 14-15 ARALIK HAVA DURUMU

Türkiye​ genelinde 14-15 Aralık 2024 tarihlerinde beklenen hava durumu şöyledir:

Marmara Bölgesi:

İstanbul: Cumartesi günü güneşli ile parçalı bulutlu hava bekleniyor. Pazar günü ise yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

Bursa: Cumartesi günü kısmen güneşli, Pazar günü bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi:

İzmir: Cumartesi günü parlak güneş ışığı, Pazar günü ise yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi:

Antalya: Cumartesi günü parlak güneş ışığı, Pazar günü artan bulutlar tahmin ediliyor.

Adana: Her iki günde de bol güneş ışığı ve çoğunlukla güneşli hava bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi:

Ankara: Cumartesi günü güneşli, Pazar günü çok bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Eskişehir: Cumartesi günü kısmen güneşli, Pazar günü artan bulutlar bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi:

Trabzon: Cumartesi günü yağmur geçişleri, Pazar günü ise çok bulutlu hava bekleniyor.

Samsun: Cumartesi günü yağmurlu, Pazar günü bulutlu hava tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi:

Erzurum: Cumartesi günü alçak bulutlar, Pazar günü ise hava biraz daha ılıman olacak.

Malatya: Cumartesi günü çoğunlukla güneşli, Pazar günü ise hava biraz daha sıcak olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Diyarbakır: Cumartesi günü parlak güneş ışığı, Pazar günü ise güneşli ile parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Şanlıurfa: Her iki günde de parlak güneş ışığı ve güneşli ile parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.