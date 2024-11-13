Hakan Keleş kimdir? Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü oldu

13 Kasım 2024 18:56 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 19:16

Kasımpaşa, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine getireceği isim belli oldu. Hakan Keleş’in Süper Lig ekibiyle anlaştığı duyuruldu.

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşma sağlandı.

İstanbul ekibi, takımı 52 yaşındaki tecrübeli Teknik Direktör Hakan Keleş'e emanet etti.

HAKAN KELEŞ KİMDİR?

Hakan Keleş, 8 Ocak 1972'de Sakarya'da doğdu.

1993-94 sezonunda Edirnespor formasıyla 3. Lig'de kariyerine başlayan Hakan Keleş, bir sezon sonra Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer oldu.

Burada iki sezon oynadıktan sonra bir sezon da 2. Lig takımı Kayserispor'da ter döktü daha sonra 1998-99 sezonunda Ankaragücü'ne transfer oldu.

Bundan sonraki uzun süre boyunca Ankaragücü'nde oynayan Hakan Keleş, 202 lig maçında forma giydi ve bir dönem takım kaptanlığı da yaptı.

2004-05 sezonu ara transfer döneminde buradan ayrılarak 1. Lig'de Antalyaspor adına mücadele etmeye başladı.

2006-07 sezonunda ise Çanakkale Dardanelspor kadrosuna katılan Hakan Keleş daha sonra aktif futbolu bıraktı.