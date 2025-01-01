Hakem Alper Akarsu kimdir, istatistikleri? Galatasaray-Göztepe maçının hakemi oldu

01 Ocak 2025 18:57 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 19:18

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk karşılaşmaları kapsamında Galatasaray-Göztepe ile karşı karşıya gelecek. TFF tarafından Galatasaray-Göztepe maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. Hakem Alper Aksu karşılaşmayı yönetecek. Hakem Alper Akarsu daha önce Galatasaray maçı yönetmedi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftası kapsamında Göztepe ile 4 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park​'ta karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakemin kim olacağı açıklandı.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray-Göztepe karşılaşmasının hakemi TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Alper Akarsu oldu.

Karşılaşmada yardımcı hakem olarak Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral görev alacak. Mehmet Ali Özer ise maçta dördüncü hakem olacak.

VAR koltuğunda kimin oturacağı ise henüz TFF tarafından açıklanmadı.

ALPER AKARSU KİMDİR, İSTATİSTİKLERİ

Alper Akarsu, 9 Ekim 1995 yılında Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dünyaya geldi.

29 yaşındaki hakem kariyerine 2014 yılında dördüncü hakem olarak başladı.

Süper Lig'de ise ilk karşılaşmasını 2023-2024 sezonunda yönetti. İkinci yarıda Kayserispor-Sivasspor arasında gerçekleşen maçta görev aldı.

2024-2025 sezonunda ise 1 Türkiye Kupası, 6 Süper Lig ve 3 tane 1. Lig karşılaşmasında görev aldı.

Bu karşılaşmalarda sadece 40 sarı kart gösterdi ve 7 penaltı verdi.

ALPER AKARSU'NUN YÖNETTİĞİ GALATASARAY​ MAÇLARI

Alper Akarsu kariyeri boyunca daha önce sarı-kırmızılıların hiçbir karşılaşmasını yönetmedi.

Göztepe maçı Alper Akarsu'nun yönettiği ilk Galatasaray maçı olacak.