Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun Fenerbahçe karnesi

09 May 2024 15:07 - Güncelleme : 09 May 2024 15:19

Fenerbahçe'nin 12 Mayıs'ta Kayserispor, 19 Mayıs'ta Galatasaray ve 26 Mayıs'ta İstanbulspor ile maçı bulunuyor

Fenerbahçe'nin 12 Mayıs'ta Kayserispor, 19 Mayıs'ta Galatasaray ve 26 Mayıs'ta İstanbulspor ile maçı bulunuyor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ve Kayserispor 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Direnç Tonusoğlu yönetecek.

Hakemin açıklanmasının ardından taraftarlar istatistiklerini ve Fenerbahçe karnesini merak etmeye başladı.

Fenerbahçe - Kayserispor maçının hakemi Direnç Tonusoğlu kariyeri boyunca hiç Fenerbahçe maçı yönetmemiştir.

Deneyimli hakem 2023-2024 sezonunda 1 Türkiye Kupası ve 14 Süper Lig olmak üzere toplamda 15 maç yönetmiştir.

Bu maçlarda 55 sarı kart, 1 sarıdan kırmızı kart, 3 kırmızı kart ve 2 penaltı kararı almıştır.

Direnç Tonusoğlu 2023-2024 sezonunda 1 tane Kayserispor maçı yönetmiştir.

Maçta Kayserispor'a 2 sarı kart, rakibi Antalyaspor'a ise 1 sarı kart göstermiştir.