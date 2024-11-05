Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ilanı yayınlandı! Başvuruların ne zaman başladığı ve şartları belli oldu

05 Kasım 2024 12:20 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:25

Adalet Bakanlığı'nın bugün resmi internet sitesinde yayınladığı hakim ve savcı yardımcılığı sınav ilanının ardından başvuruların başlayacağı tarih ve şartları gündeme geldi. 2024 dönemi için ihtiyaç durumu halinde kadrolar için açılan ilanla beraber başvuru ücreti de netleşti.

Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı, İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı ve Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığına İlişkin Sınav ilanı bugün Adalet Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Binlerce vatandaşın ilgilendiği sınav ilanıyla beraber sınav başvuru ücreti ve şartları da araştırıldı.

ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığı tarafından yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara 850 adlî yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı alınacağı duyuruldu.

Yazılı sınav ÖSYM tarafından 21-22 Aralık tarihlerinde olurken belirlenen sınav merkezlerinde 4 oturum olarak gerçekleşecek. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin yapılacağı birinci oturum 21 Aralık günü 10.15'te başlarken Adli Yargı Testi 14.45'te başlayacak.

Başvuru işlemleri 6 Kasım ile 13 Kasım aralığında olurken ÖSYM ais sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılacak. Başvuru ücretini yatıran adaylar başvuru işlemlerini tamamlayacak.

Geç başvurular ise 20 Kasım'da alınacak.

SAVCI YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Sınav ilanında başvuru şartlarından bazıları Türk vatandaşı olmak, Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hâkim yardımcılığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1989 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir), Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1979 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir) oldu. Diğer başvuru şartları için BURAYA tıklayınız.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru işlemlerinin ardından sınav ücreti ödenecek. 1 sınava girenler 750,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 1125,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 1500,00 TL ödeme gerçekleştirecek.

Ücretler 6-14 Kasım aralığında olurken ÖSYM üzerinden "Ödemeler" alanından online olarak yapılacak. Bankalar aracılığıyla ödeme alınmayacak.

20 Kasım geç başvuru tarihinde başvuru yapacak olanlar için ise 1 sınava katılan adaylar için 1125,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 1678,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 2250,00 TL ödeme olacak.

Geç başvuru yapanlar için ödemeler 20 Kasım 23.59'a kadar ÖSYM üzerinden yatırılacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün yayımlanan sınav ilanına göre her sınav için sonuç ayrı ayrı olarak ÖSYM üzerinden açıklanacak. Bu nedenle tarihler henüz belli olmadı. Kontenjana giren adayların sonuç ekranında “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.” ifadesi yer alırken 70 ve üzeri puan almış fakat kontenjana giremeyenlerin ekranında “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.” ifadesi bulunacak.

70 puan altında olanlar ise “Kazanamadınız.” ifadesi ile karşılaşacak.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SINAV MERKEZLERİ

Sınavlar 4 oturum olarak aşağıda yer alan merkezlerde yapılacak.

010 ADANA 062 ANKARA/ÇANKAYA 067 ANKARA-YENİMAHALLE 210 DİYARBAKIR 250 ERZURUM 341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR) 343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER) 352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ) 420 KONYA 610 TRABZON