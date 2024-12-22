Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Aralık 2024 14:18 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 14:45

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 Adalet Bakanlığı Sınavları bu hafta düzenlendi. Sınavların sona ermesinin sona ermesinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı gündem oldu. Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

İlgili Haberler Hakim ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazete’de

Adalet Bakanlığı tarafından hakimlik ve savcılık sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu hafta sonu gerçekleştirildi. Sınav sonucunda bakanlık tarafından 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idare yargı hakim yardımcısı alınacak. Adaylar tarafından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. HAKİMLİK VE SAVCILIK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. 21 Aralık 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı ile 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'nın sonuçları ayrı ayrı ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak. Adayların sınav sonuçları ise adreslerine gönderilmeyecek. İlgili Haberler Hakim ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazete’de