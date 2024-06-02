Halay eşliğinde mangal keyfi! Havalar ısındı piknik yerleri şenlik havasına büründü

02 Haziran 2024 22:31 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 22:40

Sıcak havalarla birlikte piknik ve mesire alanları da doldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren piknik alanlarını dolduran vatandaşlar mangal yakıp halay çekerek, hafta sonunun ve güneşli havanın tadını çıkardı.

Başakşehir Kayabaşı Şamlar Piknik Alanı Pazar günü tam kapasiteye ulaştı. Hemşeri derneklerinin de piknik için Pazar gününü seçmesi alandaki coşkuyu katladı. Başakşehir Muş Derneği Başkanı Muhammet Altun ve yönetimi tarafından geleneksel piknik şenliği gerçekleştirildi. Şenliğe yüzlerce hemşeri katılırken, birçok sanatçının seslendirdiği parçalar eşliğinde katılımcılar pikniğin tadını çıkardı.

YÜZLERCE KİLO MANGAL YAPILDI

Yüzlerce kilo mangal yapılırken, coşkulu kutlama halayla zirve yaptı. Katılımcılar dernek yönetimine piknik için teşekkür etti. Pikniğe katılanlardan iş insanı ve sivil toplum yöneticisi Metin Haymana, hemşeri derneklerinin birlik ve beraberlik adına anlamlı etkinliklerini bu tarz programlarla taçlandırmasının önemine vurgu yaptı.

Programda ayrıca Güvercintepe Mahallesi muhtarı Hayrettin Şahbudak yapmış olduğu hizmetler dolayısıyla plakete layık görüldü. Başakşehir Muş Derneğinin yanı sıra Tokat hemşeri derneği de yerel programlarıyla hemşerilerini piknikte buluşturdu.

Mesire alanına akın eden diğer vatandaşlar da havaların ısınmasını fırsat bildiklerini ve yazın sık sık pikniğe giderek stres atacaklarını belirtti.