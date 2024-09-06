Halıcıoğlu'nda çıkan son dakika metrobüs yangının sebebi henüz belirlenmedi

06 Eylül 2024 09:28 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:11

Bugün İstanbul'da sabahın erken saatlerinde meydana gelen son dakika metrobüs yangını vatandaşı endişelendirdi. Halıcıoğlu durağında çıkan yangının hangi durakta çıktığı ve nedeni araştırıldı. Ekipler olay yerine sevk edildi.

6 Eylül günü İstanbul Halıcıoğlu metrobüs durağında çıkan son dakika yangını endişeli anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde olan metrobüs yangınına müdahale sürerken nedeni belirlenemedi.

İSTANBUL METROBÜS SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının sebebinin motor arızası olduğu öğrenildi ve kontrol altına alındı.

HALICIOĞLU METROBÜS YANGINI ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Bugün meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma durumu olmadığı ve yolcuların tahliye edildiği biliniyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürme işlemleri tamamlandı.

Olay 09.00'da Halıcıoğlu ile Okmeydanı arasında meydana gelirken motor bölümünde çıktığı öğrenildi. Yolcular tahliye edildikten sonra ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşlemler esnasında yoğun trafik yaşandı.