Halit Ergenç Kimdir? Ayşe Barım davası kapsamında yalan tanıklık soruşturması başlatıldı

27 Ocak 2025 21:41 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 21:44

Ayşe Barım’a açılan Gezi Parkı soruşturmasında tanık olarak ifade veren oyuncularından Halit Ergenç hakkında yalan tanıklık soruşturması açıldı.

Gezi Parkı eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

HALİT ERGENÇ HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Savcılık Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında yalan tanıklık yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Savcılığa göre iki oyuncu eylemlere katılmalarında Ayşe Barım’ın yönlendirmesi olmadığını söyledi ancak Ayşe Barım ile yoğun iletişim halinde oldukları tespit edildi.

HALİT ERGENÇ KİMDİR?

30 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da doğan Halit Ergenç, Arnavut bir ailenin çocuğu.

Halit Ergenç'in babası Mehmet Sait Ergenç, müzisyen ve oyuncudur.

Ergenç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümü mezunudur.

Halit Ergenç birçok ünlü yapımda başrol üstlenmiştir.